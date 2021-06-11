«قوى عاملة بورسعيد»: فرص تدريب وتعيين بشركة تصنيع ضفائر كهربية للسيارات

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، عن فتح باب الحجز للحصول على دورة تدريبية مجانية في مجال تصنيع الضفائر الكهربية للسيارات، على أن يتم التعيين فورا بشركة الضفائر التي ستقوم بعملية التدريب، بعد اجتياز فترة التدريب، بورشة تدريب شركة SE Wiring system Egypt، بمركز التدريب التابع لمديرية القوى العاملة ببورسعيد.

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة القوى العاملة، التدريب من أجل التشغيل، لتخريج شباب متدرب على المهن المطلوبة بسوق العمل، ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل مناسبة لهم بعد إتمام عملية التدريب.

ويتم الحجز طوال أيام الأسبوع، ماعدا يومي الجمعة والسبت، وعلى من يرغب الالتحاق بالدورات التوجه إلى مركز التدريب المهني بمديرية القوى العاملة، الدور الثاني ومعه المستندات الآتية:

1- صورة المؤهل الدراسي.

2- صورة البطاقة الشخصية

3- صورة شهادة الميلاد.

4- عدد (٢) صورة شخصية.

5- صورة كعب العمل.

ويشترط في المتقدم للحصول على تلك الدورات، أن يتراوح عمره من 18 حتى 35 سنة، وأن يكون من أصحاب المؤهلات المتوسطة أو العليا، وذلك للذكور والإناث، وأن لديه تفرغ تام أثناء فترة التدريب.



ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة تفيد اجتياز الدوره التدريبية بنجاح.

وتبلغ مدة التدريب 15 يوما، وبعد مدة التدريب يتم التحاق المتدرب للعمل بالشرك، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقدم طلبات الالتحاق إلى مدير المركز منار العوضي، بمركز التدريب المهني، الدور الثاني بمديرية القوى العاملة ببورسعيد، بنك الإسكان، خلف حضانة الفيروز، بجوار مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية بنين.

ويرجى التنويه، أن العدد محدود، والحجز سيكون بأسبقية التقديم.