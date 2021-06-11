النيابة عن حريق عقار سكنى فى المرج: ماس كهربائى

كشفت تحقيقات النيابة عن أن "ماسا كهربائيا" سبب الحريق الذى نشب داخل أحد العقارات في منطقة المرج، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وكانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار في منطقة المرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه، وتبين من خلال الفحص أن الحريق نشب داخل مطبخ الشقة وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

في سياق آخر، تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في التهام حريق مصنع أثاث بمنطقة الطالبية بعد اشتعال النيران به، وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق ومعاينته وبيان سبب اشتعال النيران بعدما أشارت التحريات والمعاينات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا بتوصيلات كاميرات المراقبة وراء الحادث، والتهم الحريق 40 غرفة نوم كانت داخل المصنع.

- استدعاء مالك المصنع

وقررت النيابة استدعاء مالك المصنع لسماع أقواله حول الواقعة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، هذا بالإضافة إلى حصر الخسائر، كما قررت استدعاء مالك مخزن سيراميك امتدت النيران إليه.

وكانت قوات الحماية المدنية بالجيزة، أمس الخميس، قد نجحت في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة الطالبية، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

- تفاصيل الواقعة

وكانت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع بمنطقة الهرم، وفور إخطار اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجّه بسرعة انتقال القوات للسيطرة على الحريق.

وترأس اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، القوات المنتقلة بـ12 سيارة إطفاء، وفرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، ونجحت على مدار ساعتين في محاصرة النيران وإخمادها تماما، ثم تم إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.