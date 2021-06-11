التعامل مع شاب مشرد عمره 19 عامًا ونقله لدار رعاية

أعلنت مؤسسة معانا لإنقاذ انسان إحدى المؤسسات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التعامل مع البلاغ الوارد إلى المؤسسة عن وجود شاب يقيم في الشارع يعانى من اضطرابات نفسيه حادة.

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أن فريق التدخل السريع لوزارة التضامن الاجتماعي تدخل على الفور وتم التعامل مع الشاب، حيث تبين أنه يدعى طارق ويبلغ من العمر 19 عاما، قضى عمره في الشارع، موضحة أنه تم نقله لدار رعاية وتم عمل كشف مبدئي له وجار التعامل معه من قبل الأخصائيين لإعادة تأهيله نفسياً واجتماعياً.

فيما أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على التطوير المؤسسي لدور الرعاية، حيث وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمساهمة في تطوير 40 مؤسسة كبيرة بمنهجية معينة، لكي تضم هذه الدور فيها كل احتياجات الأطفال، حيث توفر لهم بيئة تنموية تحتوي على أماكن ليس فقط للإقامة، ولكن أيضا للرياضة، والفن والمسرح، وأيضا مكان للتغذية، وإلكترونيات وتوفير مساحات خضراء بدور الرعاية، بالإضافة إلى أماكن للمشرفين حيث العمل على توفير بيئة داعمة لهم.

وأشارت وزارة التضامن، أنه يتم التعامل مع الحالات التي رفضت الانتقال لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتوجه للوحدات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية للحصول على كافة الخدمات.

الجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدء إضافة العمل مع الكبار بلا مأوى 2019 وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال 17 وحدة مجهزة بها أخصائي اجتماعي ونفسي.