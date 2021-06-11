الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة مستريح الشرقية بتهمة توظيف الأموال أمام المحكمة الاقتصادية

محاكمة مستريح
محاكمة مستريح

تستكمل محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، غدًا السبت، محاكمة مستريح الشرقية، بتهمة توظيف الأموال.

وكان تجمع عدد من ضحايا المستريح أمام المحكمة الاقتصادية بالجلسة السابقة، رافعين لافتات تؤكد ضرورة محاسبة المتهم واسترجاع أموال المواطنين.  

وكشف صالح عيسى فضل، أحد ضحايا المستريح، أن المحكمة الاقتصادية، قررت تأجيل محاكمة مستريح الشرقية بالجلسة السابقة بتهمة توظيف الأموال، لتعذر حضور المتهم من محبسه.

وقال أحد ضحايا المستريح، إن المتهم سبق وتم الحكم عليه بـ26 سنة حبس من ضمنهم حكم نهائى وبات بالحبس 3 سنوات، مضيفاً أن عدد المبلغين القدامى ضد المتهم 38 ضحية، كما انضم فى الجلسة السابقة 48 مبلغا جديدا، وانضم فى الجلسة الأخيرة 14 مبلغا جديدا.

محاكمة مستريح الشرقية توظيف الأموال محكمة جنح القاهرة الاقتصادية ضحايا المستريح

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