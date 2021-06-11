الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

التصديق على الأحكام الصادرة ضد المتهمين بـ«ولاية سيناء 4»

الأحكام الصادرة
الأحكام الصادرة ضد المتهمين

صدقت الجهات المختصة علي الحكم الصادر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، حسبما ذكر المحامي خالد المصري.

وصدقت المحكمة على الحكم على 168 متهمًا بالسجن المؤبد وبالمشدد لمدة 15 عاما لـ 36 متهمًا، وعاقبت 119 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات وبالمشدد 7 سنوات لعدد 50 متهما، كما عوقب 17 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات والسجن 5 سنوات لـ 42 متهما والسجن 3 سنوات لـ 89 متهما وبراءة 35 متهما آخرين.

وأشار المصري إلى أنه تم رفض جميع التظلمات، وبدأ إعلام المتهمين في محبسهم بقرار التصديق، وتم ترحيل العشرات منهم من سجون طرة إلى سجن المنيا ووادي النطرون.

كانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء المختص تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.


وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

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