التصديق على الأحكام الصادرة ضد المتهمين بـ«ولاية سيناء 4»
صدقت الجهات المختصة علي الحكم الصادر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، حسبما ذكر المحامي خالد المصري.
وصدقت المحكمة على الحكم على 168 متهمًا بالسجن المؤبد وبالمشدد لمدة 15 عاما لـ 36 متهمًا، وعاقبت 119 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات وبالمشدد 7 سنوات لعدد 50 متهما، كما عوقب 17 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات والسجن 5 سنوات لـ 42 متهما والسجن 3 سنوات لـ 89 متهما وبراءة 35 متهما آخرين.
وأشار المصري إلى أنه تم رفض جميع التظلمات، وبدأ إعلام المتهمين في محبسهم بقرار التصديق، وتم ترحيل العشرات منهم من سجون طرة إلى سجن المنيا ووادي النطرون.
كانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء المختص تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.