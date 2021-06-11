الجمعة 11 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق أولى فعاليات ‏مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية بالغربية

‏مبادرة التوعية
‏مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية بالغربية

انطلقت أولى فعاليات ‏مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية بالغربية، تحت شعار “قيمنا من تراثنا" بمركز شباب مدينة قطور، التابع لمديرية شباب الغربية، وبحضور الدكتور محمد منصور، مدير إدارة الطلائع، ومحمد أبو شعيشع، أخصائي ادارة البرلمان وبحضور محاضري الندوة:- الدكتور عصام العشماوي، مدير ادارة أوقاف قطور، والقس جرجس بالميلاد، كاهن بكنيسة ماري جرجس بالشين، والدكتور محمد مراد، مفتش آثار بمنطقة وسط الدلتا للآثار الإسلامية والقبطية.

وذلك برعاية الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وطارق رحمي، محافظ الغربية، وتوجيهات أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وإشراف يسري الديب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعه الدكتور محمد منصور، مدير الإدارة العامة للطلائع.

 

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تنفذ من خلال التعاون المشترك مع الإدارة المركزية للطلائع تحت قيادة عزه الدري، رئيس الإدارة المركزية، وتنفذ في إطار يهدف الى ترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة لدى النشء والموازنة بين العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات لدى الطلائع وعلاج العزلة الفكرية وتوضيح المنهج الأخلاقى فى القرآن والسنة وغرس القيم والأخلاق وتصحيح المفاهيم الدينية لدى النشء.

كما ترتكز علي أهمية التنشئة السليمة للطلائع وإكسابهم المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية وتنمية الحس والوازع الديني والأخلاقي بداخلهم، وذلك لخلق جيل يقدس معتقداته الدينية والأخلاقية السليمة.

وأكد أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، على وجود التسامح والمحبة بين أبناء الدين الإسلامى والمسيحى، وأن ما يحدث من عنف وتطرف فى العالم ليس من الإسلام فى شيء وإنما هى أعمال إرهابية فالإرهاب لا يستهدف أبناء دين معين فالمسيحيون والمسلمون سويا يتعرضون لهجمات ارهابية وهذا ليس للإسلام فى شيء وأن مصر قوية بأبنائها مسلمين ومسيحيين، فكل محاولات الفتنة بين عنصرى الأمة لا يؤثر على مصر فى شيء بل يزيد أبناء الأمة تماسكًا متمنيًا لطلائع مصر التوفيق والاستفادة من هذه المبادرة المثمرة.

‏مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية بالغربية
‏مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية بالغربية
‏مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية بالغربية
‏مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية بالغربية
‏مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية بالغربية
‏مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية بالغربية
‏مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية بالغربية
‏مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية بالغربية
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