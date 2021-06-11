«الثروة الداجنة»: مليون طائر زيادة في إنتاج الدورة الجديدة

أعلن الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عن أن أسعار الدواجن سجلت 26ـ 27 جنيها في المزرعة لتطرح للمستهلك ما بين 31ـ 23 جنيها للكيلو.

وأوضح "عبدالعزيز"، لـ"الدستور"، أن أسعار أوراك الدواجن تراوحت ما بين 30ـ 32 جنيها للكيلو وتراجعت أسعار الفيليه للدواجن لـ65 جنيها بدلا من 75 جنيها بفارق 10 جنيهات للكيلو.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن هناك زيادة في الإنتاجية بفارق يصل نحو مليون طائر، ليرتفع حجم الإنتاج لـ4 ملايين و500 ألف طائر نتيجة دخول المربين الصغار بنسبة 25% في الدورة الإنتاجية الجديدة في القطاع الداجي بعد عزوفهم الثلاث دورات إنتاجية سابقة عن خسائرهم بسبب زيادة النفوق والأمراض والأوبئة.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إن ارتفاع أسعار الأعلاف سجل نحو 8600 جنيه للطن، والذي يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة.

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة وقف التصدير للذرة الصفراء التي تستخدم بصناعة الأعلاف ومستلزمات الإنتاج من دولة الأرجنتين لـ3 أشهر ما تسبب بقلة الإنتاج والمعروض، الأمر الذي أدى إلى رفع الأسعار والذي تمثل نسبة 80% من الإنتاج.

وأعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن العملية الإنتاجية للدواجن تصل سنويا نحو مليار و400 مليون طائر تمثل اكتفاء ذاتيا بنسبة 100% وهي نسبة عالية لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلعة والبروتين الحيواني وهو أرخص بروتين لجميع طوائف المجتمع المصري ولسنا في حاجة إلى الاستيراد من الخارج بالعملة الأجنبية.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إنه إذا تم التصدير إلى الخارج سيكون له مردود إيجابي على قطاع الثروة الداجنة والصناعة الوطنية التي تمثل اكتفاء ذاتيا بنسبة تقترب من 97%، وهو ما يمثل نسبة عالية كمصدر إنتاج بروتيني من المصادر الهامة للمواطنين لا غني عنه.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إن الإنتاج المحلي البالغ نحو مليار و400 مليون طائر سنويا يحقق الاكتفاء الذاتي، وجاهزون للتصدير للدول المجاورة والدول الإفريقية.