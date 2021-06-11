الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيس سعيد لـ«الغنوشى»: يعتقد نفسه رئيسًا لتونس ولن أسكت

قيس سعيد
قيس سعيد

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، قائلا إنه يعتقد نفسه رئيسا للدولة ولن أسكت.

وأضاف الرئيس التونس: "أعرف من يحرك الشارع ويفتعل الأزمات ولن أترك الدولة تسقط"، مشيرا إلى أن هناك جهات تعمل وراء الستار وتغير مواقفها بناء على مصالحها. 

وأشار الرئيس التونسي إلى أن ما يحدث الآن في الشارع ليس مقبولا، موضحا أن هناك جهات حاولت توظيف الدستور لصالحها. 

وتابع أن النيابة كان عليها التحرك ضد الإساءات التي طالت رئيس الدولة، مؤكداً أنه لن يسمح لأي شخص بأن يمس مؤسسات الدولة، وأن ما يحدث الآن ينذر بخطر شديد على تونس. 
 

راشد الغنوشي تونس رئيسا للدولة الشار الأزمات تسقط

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