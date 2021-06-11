«ساحرة الصحراء».. أول عرض مسرحي في القصور اليوسفية بنجع حمادي

استقبلت المجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال، التابعة لمنطقة آثار نجع حمادي الإسلامية والقبطية العرض المسرحي "ساحرة الصحراء" الذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة الثقافة، والذي الأول من نوعه الذي تستقبله المجموعة الآثرية منذ إنشائها أواخر القرن التاسع عشر.

وقالت الدكتورة سحر عبد الفتاح وزيري، المشرف على المجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال، إن "ساحرة الصحراء" جاء في إطار التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في منطقة آثار نجع حمادي الإسلامية والقبطية، وبين وزارة الثقافة ممثلة في بيت ثقافة نجع حمادي.

وأضافت وزيري، أن قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم ٥٥٩ الصادر بتاريخ ٦ ابريل ٢٠٢١م نص على الموافقة على إقامة العرض المسرحي بالمجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال بنجع حمادي خلال شهر يونيه ٢٠٢١م مع تحصيل رسوم الزيارة، وبالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان قصر ثقافة نجع حمادي، قد تقدم بطلب لإقامة عرض مسرحي تحت عنوان "ساحرة الصحراء" من تأليف أحمد العباسي، وإخراج أحمد الدالي، والذي تمت الموافقة على عرضه ليكون الأول من نوعه الذي تشهده القصور اليوسفية في نجع حمادي، شمالى محافظة قنا.

حضر الأمسية الفنية الثقافية القيادات التنفيذية والشعبية بمراكز شمال محافظة قنا، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات الحركة الثقافية ونجوم المسرح الحمادي، وسط اجراءات أمنية مشددة، وتطبيق إلإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن المجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال، قد تم افتتاح لاستقبال الزائرين أواخر سبتمبر ٢٠١٩م، عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي نفذتها وزارة الآثار بتكلفة بلغت ٣٠ مليون جنيه.

وتستقبل المجموعة المعمارية الأثرية الزائرين يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، كما أنها تستقبل الراغبين في تنفيذ الأعمال السينمائية والوثائقية، ومختلف الأنشطة الفنية والثقافية، وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأنشأ الأمير يوسف كمال، مجموعته المعمارية بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا أواخر القرن التاسع عشر والتي تضم مبني الحرملك ومبنى السلامليك وقاعة الطعام وضريح الشيخ عمران ومبنى تفتيش دائرة سمو الأمير يوسف كمال.