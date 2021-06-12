يحبون الموضة والسفر.. الهدايا الأنسب لمواليد برج الجوزاء

يمتلك مواليد برج الجوزاء الكثير من المميزات والصفات التي تميزهم عن غيرهم من مواليد الأبراج الأخرى، فهو من الأبراج الهوائية المميزة، لكن ذلك لا يغني عن أن لهم الكثير من العيوب أيضا مثل صفاتهم المميزة.

وتتحدث لـ"الدستور" اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، عن الهدايا المناسبة لمواليد برج الجوزاء.

الموضة:

يتميز مواليد برج الجوزاء بحبهم للحركة والنشاط الدائمين، ويحرصون على أناقتهم لذلك أفضل ما يناسبهم من هدايا قطع من المجوهرات، أو الملابس المميزة التى تتناسب مع صيحات الموضة.



الأطعمة:

يحب مواليد برج الجوزاء العملية في كل شيء، ويحبون الطعام ايضا، يمكن إهدائهم علبة شيكولاتة بمختلف النكهات، أو حجز طاولة مميزة في مطعم لعشاء رومانسي.



الإكسسوارات:

أي شيء يمكنه أن يسعد مواليد برج الجوزاء حتى وإن كان بسيط، هم يعشقون النظارات الشمسية، والساعات، يمكن اهدائهم شيء منهم، ويعشقون البساطة لذلك يمكن إهدائهم وشاح صوف أو حريري.



تحف منزلية:

يعتبر مواليد برج الجوزاء من أكثر الأبراج المحبة للمنزل والعائلة والبيت بشكل عام، لذلك يمكن إهدائهم هدية لها علاقة بالمنزل مثل ماكينة قهوة، أو براويز أو تحف.



الأقلام:

يقدر مواليد برج الجوزاء الهدايا العملية التي يمكنهم الإستفادة منها، والتي تتناسب مع شخصيتهم المثقفة، يمكن إهدائهم مجموعة من الأقلام الفخمة.



الفنون:

يحب مواليد برج الميزان الفن والرقي في كل شيء يمكن اهدائهم هدايا مثل اسكارف حرير الراقي، أو حقيبة مميزة، أو ميدالية بتصميم فريد.



النظارات:

مواليد برج الجوزاء من أكثر الأبراج غموض يمكن اختيار نظارات شمسية أنيقة تضفي الغموض على إطلالتهم، أو كتب تتحدث عن العوامل الخارقة للطبيعة أو الأشياء الروحانية.



تذاكر الطيران:

يعشق مواليد برج الجوزاء الحرية، لذا يمكن اهدائهم تذاكر طيران لإحدى الدول أو الأماكن الجديدة التي لم يذهبوا إليها من قبل، أو كاميرا تصوير أو كتب عن الأماكن الأكثر إثارة التي يمكنهم زيارتها.



- الكتب:

يحب مواليد برج الجوزاء القراءة جدا يمكن اختيار هدايا لهم عبارة عن مجموعات من الكتب والمجموعات الكاملة لكاتبهم المفضل.



- الهدايا الهاند الميد:

مواليد برج الجوزاء من أكثر الناس رومانسية اختيار هدية لهم يجب أن يكون معبر عن المشاعر الصادقة، سواء كانت حب أو صداقة ويحبون ويقدرون الهدايا المصنوعة بالأيدي يمكن اختيار اى هدايا هاند ميد ستعجبهم كثيرا.