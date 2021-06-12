السبت 12 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«شجرة فى قلب ذئب».. ديوان جديد للشاعر كمال أبو النور

شجرة في قلب ذئب
شجرة في قلب ذئب

يصدر قريبًا عن الهية العامة للكتاب ديوان "شجرة في قلب ذئب" يضم الديوان ست وثلاثين قصيدة، وهو الديوان الثالث للشاعر، حيث صدر له من قبل ديوان "موجات من الفوبيا" عن الهيئة العامة للكتاب، ثم صدر له ديوان "قفزة لسمكة ميتة "، وهو صادر عن دار العين.

وقال الشاعر كمال أبو النور لـ"لدستور"، إن ديوانه "شجرة في قلب ذئب" يتضمة 36 قصيدة صدرها بدأ بنص"استراحة قليلة" للعالم، وتنتهي بنص "قادمون على ظهر وردة"، مضيفًا أنه قام بتصدير عدة نصوص عن أثر كورونا على البشرية، وكيف غيرت في سلوك الأفراد والمجتمعات، ومن هذه النصوص:

 كلُّ المحطاتِ لم تعد متاحةً

إلا محطةَ الحنين

نقلِّبُ في صورِنا القديمةِ، 

وقفزاتِنا المجنونةِ،

وحبيباتِنا اللاتي تألمْنَ كثيرا من طعناتِنا الغادرة 

ربما أفلتت بعضُهُنَّ بتطهيرِ الذكريات، 

وربما أصبحنا كوابيسَ

تأتي فقط في اللحظات الحميميةِ،

وربما أتلفنا أرواحَهُنَّ، 

وأضحت غيرَ صالحةٍ للحياةِ

الأنانيةُ، تلك جريمتُنا؛ 

نتحاشى النظرَ إلى أرواحنِا الآسنةِ؛ 

حتى لا نموتَ في منتصفِ الطريقِ.

وكذلك يتحدث الشاعر عن الحب بطريقة ورؤية مختلفة، ويقول بأن الأجساد تصدأ مثل كل شيء، وعلينا كبشر أن نفقد الذاكرة ونبدأ من جديد، وكأننا نولد مرة أخرى حيث يقول:

من الحُمق أن تعيشَ أجسادُنا أسيرةً 

لشجرة واحدةٍ؛ 

من حق الشجرة أيضا أن تستبدلَ الراعي

كلما تأكدت أن ثمارَها فقدَت شهيتَها. 

 

الحُبُّ أصعبُ بكثيرٍ من الموت. 

 

الوصولُ إلى كوكب X 

أسهلُ من الوصول إلى الحُبِّ.

 

الحُبُّ جمرةٌ تسكنُ القلبَ 

حينما تغادرُهُ تصطحبُ الحياةَ معها 

في رحلةٍ أبدية. 

 

الحُبُّ يبدأُ من خروج عصفورٍ من قفصه، 

من نزعِ الثلاثين سنا للأسد، 

من تبديلِ ملمسِ الشوكةِ 

في ظهر القنفذِ إلى ملمس الشيفون، 

من عناق رُوحَين هاربتين 

من مذبحٍ عائليّ. 

 

المحبةُ الخامُّ لن تصلَ الأرضَ؛ 

ستظل هناك عالقةً عند تخوم السماء

كلُّ مايصلُنا منها رذاذٌ 

يقي البشريةَ من الإبادة.

 

تعالَ أيها النهارُ 

أنتَ باردٌ جدا وأخرسُ

ولن نجدَ أفضلَ منك قاتلا 

لنواري هذه الفضيحة.

شجرة في قلب ذئب كمال أبو النور الهيئة العامة للكتاب قصائد عن كورونا 36قصيدة

الأكثر قراءة

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

الشيخ الشعراوي.. ما له وما عليه «1»: حوار فكري على أرضية وطنية

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

مصدر بـ«تعليم الجيزة»: نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل

بوتين: التقارير حول بيع روسيا تكنولوجيا الأقمار الصناعية لإيران «هراء»

شرم الشيخ بـ2000 جنيه.. «مصر للطيران» تعلن أسعار خاصة للمدن السياحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

أسامة الأزهري

الشعراوي رفض أفكار الجماعة الإرهابية وفضح منهجها الفاسد

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

د.كريمة الحفناوى

تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

عبد الرحيم طايع

قصتي مع قائمة الزواج

محمد عبدالعزيز

مجدوا أبطالكم.. وإن اختلفتم معهم

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: المناورة الأخيرة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين