الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فتح التقديم لمدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية يوليو المقبل

مدرسة الشهيد أحمد
مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" أنه سيتم فتح باب التقديم بمدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية لجميع طلاب الشهادة الإعدادية، بمختلف تخصصاتها الفنية والهندسية في يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة تخصصات وشروط التقديم والقبول والمميزات التي سيتم الحصول عليها كفرص التعيين بمطاعم وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج التدريب العملي أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد حصول الطالب على الشهادة الإعدادية، يمكن التقديم فى إحدى المدارس التالية :

- مدرسة الآثاث (تعليم فني)

- مدرسة الذهب (تعليم فني)

- مدرسة البتروكيماويات أو اللوجستيات في منطقة القناة (تعليم فني)

- مدرسة الضبعة النووية (تعليم فني)

- مدارس مياه الشرب

- مدارس الطيران

- مدرسة العربي (توشيبا العربي)

- مدرسة السويدي للكابلات

- مدارس أخرى خاصة بصناعة الجرانيت والبلاستيك والطاقة المتجددة

- مدرسة الإنتاج الحربي للكتنولوجيا التطبيقية.

- مدارس المريض التابعة لوزارة الصحة

- مدارس التمريض العسكري

- مدارس البترول والنقل البحرى .

- مدارس الثانوية الجوية العسكرية .

- مدارس المتفوقين stem .

- مدارس الضبعة النووية .

- مدارس التعليم المزدوج مبارك كول .

- المدارس العسكرية الرياضية ..

- مدارس السكك الحديد ..

- مدارس مياه الشرب والصرف الصحى ..

- مدارس الانتاج الحربى ..

- مدارس العربى للتكنولوجيا التطبيقية .

لكل مدرسة من هذه المدارس شروط للالتحاق وكشف طبي ومجموع معين وغالبا معظمهم يتطلبون أن يكون الطالب حاصلا على 230 درجة من 280.

التكنولوجيا التواصل الاجتماعي الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الشهادة الاعدادية العمل سوق العمل الطاقة المتجددة البتروكيماويات طلاب الشهادة الإعدادية النقل البحري مدارس البترول بدائل الثانوية العامة

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