الجمعة 11 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين شمال سيناء» تنتهي من صرف مقررات يونيو بنسبة 55%

السلع التموينية
السلع التموينية

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء انتظام صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لشهر يونيو الجاري من خلال ماكينات الصرف لمنظومة التموين، مشيرة إلى أنه لا توجد أي أعطال في السيستم.

وقال علاء سمري  وكيل وزارة التموين بشمال سيناء في تصريح خاص للدستور إنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر يونيو الجاري بنسبة 55% من خلال 165 تاجرا تموينيا بنظام الاستعاضات الشهرية.

وأوضح سمري أنه يتم صرف سلع تموينية بتكلفة تتراوح ما بين 13 إلى 14 مليون جنيه شهريا، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في السلع وفي حال الطلب يتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين في زيادة معدلات الضخ.

شمال سيناء السلع التموينية بطاقات التموين البطاقات التموينية مقررات التموين

الأكثر قراءة

تعرضت للتنمر.. قرار مهم من «التعليم» بخصوص طفلة «الكيرلى» بروض الفرج

الشيخ الشعراوي.. ما له وما عليه «1»: حوار فكري على أرضية وطنية

محمد الباز: صورة السيسى ومحمد بن سلمان بمليار كلمة

«مسكوهم وهما بيتخانقوا».. تفاصيل أكبر جريمة سرقة مواد بترولية فى القاهرة

3 سنين «تنسيقية».. المستقبل يحجز مكانه

لقاء ودى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى شرم الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

أسامة الأزهري

الشعراوي رفض أفكار الجماعة الإرهابية وفضح منهجها الفاسد

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

د.كريمة الحفناوى

تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

عبد الرحيم طايع

قصتي مع قائمة الزواج

محمد عبدالعزيز

مجدوا أبطالكم.. وإن اختلفتم معهم

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: المناورة الأخيرة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين