«تموين شمال سيناء» تنتهي من صرف مقررات يونيو بنسبة 55%

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء انتظام صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لشهر يونيو الجاري من خلال ماكينات الصرف لمنظومة التموين، مشيرة إلى أنه لا توجد أي أعطال في السيستم.

وقال علاء سمري وكيل وزارة التموين بشمال سيناء في تصريح خاص للدستور إنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر يونيو الجاري بنسبة 55% من خلال 165 تاجرا تموينيا بنظام الاستعاضات الشهرية.

وأوضح سمري أنه يتم صرف سلع تموينية بتكلفة تتراوح ما بين 13 إلى 14 مليون جنيه شهريا، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في السلع وفي حال الطلب يتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين في زيادة معدلات الضخ.