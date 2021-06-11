«لقاءٌ أخوي».. صورة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي تتصدر «تويتر»

لقاءٌ ودي خطف أنظار متابعي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، في مدينة شرم الشيخ.

وفي أعقاب اللقاء الأخير، سرعان ما تداول عدد كبير من المغردين عبر موقع "تويتر"، صورة الرئيس السيسي، وولي العهد السعودي، معربين عن تفاؤلهم بمثل هذا اللقاء، وما يحمل في طياته من دلالةُ دامغة على عمق الروابط الراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية، كما ينم عن حجم التوافق بين القيادة السياسية لدى البلدين، فضلًا عما ترسله هذه الصورة من بواعث الأمل حول مستقبل المنطقة ورعاية مصالحها في أيدٍ أمينة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان.. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك، وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي".

ونشر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، صورة الرئيس السيسي، وولي العهد السعودي، وعلق عليها قائلًا: "السعودية ومصر؛ ماضي تليد، وحاضر مشرق، ومستقبل زاهر بعون الله تعالى".

فيما كتب السفير السعودي لدى الجمهورية اللبنانية، وليد بخاري: "لقاء القيادة يبعثُ الأمل والطمأنينة في نفوس الشعب العربي ويُبشر بمستقبلٍ واعد للمنطقة في شرم الشيخ يجمع سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

من جانبه، قال بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي: "لقاء ودي في شرم الشيخ يجمع سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

‏‏‏‏‏ ونشر المصور الفوتوغرافي السعودي بندر الجلعود، صورة للقاء عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلق قائلا: ”لقاء أخوي في شرم الشيخ يجمع سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي“.

وفي السياق ذاته، غرد الكاتب والباحث السياسي السعودي مبارك آل عاتي: "ولي العهد وفخامة الرئيس السيسي، مصالح المنطقة في أيدٍ أمينة..السعودية ومصر ومسئولية القيادة".

فيما أعاد منذر آل الشيخ مبارك، نشر الصورة وعلق عليها قائلًا: "ما أجمل هذه الصورة مشرقة كإشراقة الحاضر والمستقبل على يديهما بإذن الله، صورة تفطر كبد كل خبيث وتسعد كل حر".

بدوره، قال الكاتب والمحلل سياسي فيصل إبراهيم الشمري: "باسم الوطن وبإسم العروبة السعودية ومصر حماة العالم العربي وخط دفاعه الأول ضد الأطماع الخارجية. مستقبل الوطن العربي في أيد أمينة".

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيدي الامير محمد وفخامة الرئيس اليوم في شرم الشيخ.. يد وحده".