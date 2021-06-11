الجمعة 11 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل قتل شخصًا وأصاب آخر بالرصاص فى مشاجرة بمدينة بدر

مشاجرة
مشاجرة

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الجمعة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شخص وإصابة آخر بالرصاص خلال مشاجرة بينهما بنطاق قسم شرطة بدر، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث للوقوف على ملابساته.

وكشفت التحقيقات عن أن البداية كانت بتلقي قسم شرطة بدر بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله شخصين، أحدهما متوفى نتيجة إصابته بطلق ناري، والآخر مصاب بطلق ناري، بالانتقال والفحص تبين حدوث مُشاجرة بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول 4 أشخاص "أحدهما متوفى والآخر مصاب"، طرف ثان شخص، بسبب خلافات مالية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول والطرف الثاني لسابقة قيامه بالتنازل له عن خفرة عدد من قطع الأراضي.

وحدثت مشادة كلامية بينهما على إثرها قام الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية آلية" كانت بحوزته مما تسبب في إحداث الوفاة والإصابة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وكذا تم بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل في صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجاني من عذر قانونيا يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.

أمرت الشروق نيابة اليوم حبس عامل التحقيقات لاتهامه قتل شخص وتفريغ كاميرات قسم شرطة بدر بلاغا المستشفيات

الأكثر قراءة

تعرضت للتنمر.. قرار مهم من «التعليم» بخصوص طفلة «الكيرلى» بروض الفرج

الشيخ الشعراوي.. ما له وما عليه «1»: حوار فكري على أرضية وطنية

محمد الباز: صورة السيسى ومحمد بن سلمان بمليار كلمة

«مسكوهم وهما بيتخانقوا».. تفاصيل أكبر جريمة سرقة مواد بترولية فى القاهرة

3 سنين «تنسيقية».. المستقبل يحجز مكانه

لقاء ودى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى شرم الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

أسامة الأزهري

الشعراوي رفض أفكار الجماعة الإرهابية وفضح منهجها الفاسد

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

د.كريمة الحفناوى

تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

عبد الرحيم طايع

قصتي مع قائمة الزواج

محمد عبدالعزيز

مجدوا أبطالكم.. وإن اختلفتم معهم

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: المناورة الأخيرة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين