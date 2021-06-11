«أنا مش بتاع أتوبيس».. ضحية واقعة الكمسري يطالب بمحاكمة الجاني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق قيام كمسري بإهانة رجل مسن واتهامه بسرقة عهدته بجانب توجيه ألفاظ خارجة له مما أدى إلى غضب الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بمعاقبة المخطئ.

وحكي "مجدي عبد العال" صاحب الواقعة لـ"الدستور"، تفاصيل الاعتداء عليه من قبل الكمسري قائلا إنه كان ذاهبا إلى نجله في الجيزة واستقل الأتوبيس وعندما ركب أعطى محصل الأتوبيس خمسة جنيهات وطلب منه نصف تذكرة ولم يعطه باقي الخمسة جنيهات فطلب منه الباقي ليرد عليه المحصل "انت عبيط ولاه ايه ملكش باقي معايا" وبدأ يسب ويلعن ووجه له أبشع الألفاظ وقام بغلق أبواب الأتوبيس وقال إنه سرق العهدة.

وتابع طلبت منه إني أنزل من الأتوبيس لكنه رفض وقال لي اعطني التذكرة وانزل وقام بضرب رأسي ووجه شتائم لي ولأهلي.

يستكمل قمت بإجراء مكالمة هاتفية لصديقي "جمال" لينقذني من يد المحصل الذي تعدي علي بالضرب والسب.

وأوضح مجدي عبد العال أنه كان يعمل مديراً مالياً بإحدى الشركات الخاصة وكان مستواه الاجتماعي عال ولم يستقل المواصلات وكان له سيارة خاصة به، لكن بعد أحداث يناير انقلب الأمر وخسر وظيفته وأصبح رجل المعاش يتقاضى ١٣٠٠ جنيه ويسكن في شقة إيجار بمفرده: "هو عمل كده علشان عارف إني راجل كبير وتعبان".

وطالب "مجدي" بمحاكمة الكمسري وفصله نهائياً من الهيئة، وتقدم مجدي عبدالعال إلى النيابة العامة وقدم شكوى تجاه الكمسري الذي أساء إليه.