إسلام إبراهيم يزور شريف دسوقي في المستشفى: هيدي الكل درس في الإرادة

قام الفنان الشاب اسلام ابراهيم بعمل زيارة الي الفنان شريف دسوقي، في المستشفى التي يرقد بها بعد أن تم بتر قدمه، وذلك ليكون ضمن الفنانين الذين تواجدوا مع الفنان شريف دسوقي مؤخراً بعد أن أجرى عملية البتر في محافظة الإسكندرية منذ أسابيع قليلة، وتم نقله بعدها إلي محافظة القاهرة تحت رعاية نقابة المهن التمثيلية.

وقال إسلام ابراهيم في رسالة الي الجمهور عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "شريف راجع ان شاء الله وهيدي الدنيا كلها درس في الرضا والارادة ربنا جعله سبب عشان يبقي ايقونة طاقة ايجابية ويساعد ناس كتير بتشوفه وتحبه يبقي عندهم يقين بالله وبقدره وان اللي جاي احسن باذن الله".

وكان اسلام ابراهيم قد اشترك مع الفنان شريف دسوقي مرة واحدة من خلال مسلسل "بـ 100 وش"، والذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي، وقدم فيه دسوقي شخصية "سبعبع النصاب"، وهو العمل الذي قام ببطولته كل من نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، شريف دسوقي، حسن أبو الروس، زينب غريب، دنيا ماهر، حنان يوسف، سلوى محمد علي، لؤي عمران، محمد عبدالعظيم.، وأخرون.

يذكر أن الفنان شريف دسوقى كان قد أجرى جراحة لبتر ساقه اليسرى فى أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، بينما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بصرف معاش استثنائي الي الفنان شريف دسوقي وهي اللافتة الانسانية التي دائماً يحرص الرئيس علي متابعتها.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكى، حرصت فى وقت سابق أن تتوجه بالشكر للرئيس السيسى على وقوفه بجانب أزمة الفنان شريف دسوقى، وقالت فى بيان صادر عنها: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فنانى مصر بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصرى وسرعة توجيهات سيادته لعلاج ورعاية الفنان شريف دسوقى فى أزمته الصحية، بصرف معاش استثنائى له تقديرا لدوره الفنى.