موسى مصطفى موسى يوجه التهنئة لـ«التنسيقية» بمناسبة عيد ميلادها الثالث

وجه المهندس موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد التهنئة إلي شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة عيد ميلادها الثالث.

وقال رئيس حزب الغد : " تنسيقيه الشباب نجحت فى تقديم قيادات وطنية شابة للسلطتين التنفيذية والتشريعية وعلى مدار ثلاثة سنوات من العمل الوطنى المنظم، نجحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى أن تجعل من نفسها كيانا وطنيا رصينا، قدم المثل والقدوة للعمل الوطنى بشكل منظم واحترافى رائد، لفت أنظار الجميع".

وأضاف: "نجحت قيادات شباب الأحزاب المصريه والسياسيين فى أن يقدموا النموذج والمثل والقدوة فى تحمل المسؤليه الوطنيه وفى المشاركة الوطنية بشكل راقى ومسؤل ومحترف ومنظم ابهرنا جميعا، ولقد نجح الكيان فى إفراز قيادات شابه وطنيه مؤهله للانخراط فى العمل الوطنى على الأرض، ضمن السلطتين التنفيذية، والتشريعية".

وتابع: " فقد نجحت التنسيقية فى ترشيح وتقديم العديد من أعضائها للدعم واستكمال بناء السلطتين وضخ دماء شابة مسؤلة متمكنة جديدة فيهما، حيث عملت التنسيقية على تأهيل وتمكين الشباب من الجهوزيه الكاملة للمشاركة الوطنيه ودعم قدراتهم الوطنية فى مختلف المجالات، هذا وقد شارك حزبنا بقيادات شابه فى خمسة لجان من لجان التنسيقيه، كما ساهم حزبنا عن طريق ممثليه بالتنسيقيه فى عرض الرؤى الحزبيه لمختلف لجانة، ويأمل حزب الغد أن تستمر تلك التجربة الرائدة فى العمل الوطنى ويدعمها، ويعد بترشيح أهم القيادات الشابة بالحزب لعضويه هذا الكيان الوطنى المشرف".

تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بالذكرى الثالثة لانطلاقها

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة حوارية على منصة «CLUB HOUSE» بعنوان في عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟ مساء اليوم الجمعة.

ويدير الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريم عبد العاطي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيد أبوفرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويناقش المشاركون في الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها في زيادة وعي الشباب، ودورها في الأزمات والمبادرات التي قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، مراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.

كما تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسي مساء غدا السبت بعنوان "تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء" للاحتفال بالذكري الثالثة للانطلاقها.

وتتضمن مناقشات الصالون غدًا السبت والذي يديره الإعلامي أحمد عبد العصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة الي التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

ويشارك في الصالون إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محمد عزمي، وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وسلمى السيرتي عضو التنسيقية، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

كما يناقش المشاركون في الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها في الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية، ومستقبل الكيان وخططه القادمة.