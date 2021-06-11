حمدي الميرغني يحظى بنصيب الأسد في أفلام الموسم الحالي

يشارك في 3 أفلام من أصل 4

تشارك في دور العرض المصرية خلال الموسم الحالي، أربعة أفلام دفعة واحدة يقدمها عدد كبير من النجوم والنجمات، محققين أعلي الإيرادات خلال فترات عرض هذه الأفلام منذ أسابيع قليلة، ومن ضمن النجوم المشاركين في تلك الأفلام هو الفنان حمدي الميرغني الذي يحظي بالنثيب، الأكبر بالتواجد سينمائية حيث يشارك في ثلاث أفلام دفعة واحدة، ليكون منافساً لنفسه من خلال تلك الأعمال التي ترصدها "الدستور" في التقرير التالي.

يقدم الفنان حمدي الميرغني في فيلم "ماما حامل"، شخصية باسم، وهو العمل الذي يشارك في بطولته كل من ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الإتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبد الرحمن وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة كل من:

وفيلم "ماما حامل" إنتاج شركات سينرجى فيلمز، ونيو سينشرى، ومصر العالمية، وماجيك بينز، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان، هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام، أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات، لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تُفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

أما الفيلم الثاني فهو فيلم "أحمد نوتردام"، والذي يقوم ببطولته الفنان رامز جلال وكل من الفنانة غادة عادل، والفنان خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

أما الفيلم الثالث والأخير هو الفيلم السينمائي الجديد "ديدو" والذي يقدم فيه الفنان حمدي الميرغني شخصية "نور"ن وهو العمل الذي يقوم ببطولته كل من الفنانين كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم، ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم: أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الإصبع.