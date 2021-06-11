الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تخطط للمساهمة بـ100 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى الدول النامية

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

كشف المفوض السامي لكندا لدى المملكة المتحدة، رالف جودال، اليوم الجمعة، عن أن بلاده تخطط للمساهمة بما يصل إلى 100 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" في البلدان النامية، بما في ذلك الجرعات الفعلية ومن خلال التمويل المعلن مسبقًا لمبادرة مشاركة لقاحات "كوفاكس" العالمية.

ومن المقرر أن تتم هذه المساهمة بمجرد اكتمال طرح اللقاح المحلي في كندا، حيث من المنتظر أن يكشف رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، عن مزيد من التفاصيل خلال قمة مجموعة السبع الجارية حاليا في المملكة المتحدة، وفقًا لشبكة "سي تي في نيوز" الكندية نقلاً عن مصدر حكومي.

وأكد المفوض السامي أن التزام كندا سيشمل الجرعات الفعلية والتبرعات النقدية، وقال: "ستكون هناك حاجة إلى المزيد في المستقبل"، وأكد أنه "لن يكون هناك أي تأثير سلبي على خطة التطعيم للكنديين".

يأتي هذا التبرع كجزء من هدف مجموعة الدول السبع الشامل المتمثل في موافقة القادة على منح ما يصل إلى مليار جرعة من لقاحات كوفيد- 19 إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بعد اتهام الدول الغنية بتخزين اللقاحات بينما يكافح الآخرون للوصول إلى هذه اللقاحات.

 

 

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