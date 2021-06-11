نائب: لقاء السيسي وبن سلمان يؤكد قدرة البلدين على مواجهة التحديات

أكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية اليوم يؤكد قدرة القاهرة والرياض على مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه المنطقة العربية، خاصة أن البلدين لهما دورهما المحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وقال "عابد " فى بيان له أصدره منذ قليل أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية تعد نموذجاً يحتذى به فى العلاقات التى يجب أن تسود بين جميع الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الامة العربية خاصة أن هناك تطابقاً تاماً بين وجهتى نظر البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر والمملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والتصدى للمخاطر التى تواجه بعض الدول العربية خلال هذه المرحلة المهمة فى تاريخ الأمة العربية.

وأشاد النائب علاء عابد بتطابق وجهتى نظر البلدين تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية مؤكداً أن ذلك الامر يؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية وأنها هدفهما واحد وهو حماية الأمن القومى العربى والخليجى .

وكان الرئيس السيسى قد عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى عن لقائه مع الامير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى قائلاً : "سعدت بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان.. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك.. وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على على المستويين الرسمي والشعبي".

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر.

ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، صورا للقاء وعلق قائلا: «لقاء الأشقاء اليوم في شرم الشيخ بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية».