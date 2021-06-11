«التضامن» توضح طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يحق للمتقدمين على بطاقات الخدمات المتكاملة الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني، الاستعلام عن البطاقة بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني.

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن بطاقة الخدمات المتكاملة هي أحد عناصر انفاذ تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 والمنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نص على ضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من الامتيازات التي ينظمها القانون.

المرحلة الثانية

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من بطاقات الخدمات المتكاملة تخطى 580 ألف بطاقة، وجار العمل على إطلاق المزيد من البطاقات خلال الفترة القادمة، كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مقترح وزيرة التضامن الاجتماعي بفتح المرحلة الثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع الجهات الطبية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- صور شخصية

- صورة من التقرير الطبي مستخرج من مستشفى تابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة الذي يوضح نتيجة الفحوصات الطبية للحالة.



13 إعاقة

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى لأصحاب الإعاقات الشديدة والتي تنقسم إلى 13 إعاقة وهي:

1- الشلل الدماغي.

2- الشلل الرباعي / النصفي الطولي أو السفلي.

3- ضمور العضلات.

4- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

5- الإعاقات المتعددة.

6- البتر متعدد الأطراف.

7- فقد البصر التام.

8- فقد السمع التام (ديسيبل فأكثر).

9- متلازمة داون.

10- صغر أو كبر حجم الراس.

Hydrocephalus or Microcephaly

11- طيف التوحد.

12- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ).

13- الجذام.