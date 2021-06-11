نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يتفقدون معرض «ديارنا» (صور)

تفقد عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معرض «ديارنا» للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة من بينهم النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن والنائبة هيام الطباخ والنائبة رحاب عبدالغني أعضاء اللجنة، ذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج والنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب.

ويعد المعرض مخصصا لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسجاد والاكسسوار المنزلي والسلع المعمرة، وذلك بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، ويشمل المعرض مستويات متنوعة من المعروضات بما يناسب مختلف الإمكانات المادية والأذواق.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المعرض عددا من الرسائل التي تستهدف تشجيع صغار المنتجين في إطار برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية ، فضلا عن ترشيد الاستهلاك المبالغ فيه في تجهيز منازل الزوحية، وخفض نسبة المواطنين المعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، والتركيز على بناء أسرة سليمة.

تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بالذكرى الثالثة لانطلاقها

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة حوارية على منصة «CLUB HOUSE» بعنوان في عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟ مساء اليوم الجمعة.

ويدير الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريم عبد العاطي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيد أبوفرحة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويناقش المشاركون في الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها في زيادة وعي الشباب، ودورها في الأزمات والمبادرات التي قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، مراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.

كما تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسي مساء غدا السبت بعنوان "تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء" للاحتفال بالذكري الثالثة للانطلاقها.

وتتضمن مناقشات الصالون غدًا السبت والذي يديره الإعلامي أحمد عبد العصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة الي التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

ويشارك في الصالون إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محمد عزمي، وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وسلمى السيرتي عضو التنسيقية، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

كما يناقش المشاركون في الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها في الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية، ومستقبل الكيان وخططه القادمة.

نواب التنسيقية يتفقدون معرض ديارنا للأثاث

نواب التنسيقية يتفقدون معرض ديارنا للأثاث

نواب التنسيقية يتفقدون معرض ديارنا للأثاث

نواب التنسيقية يتفقدون معرض ديارنا للأثاث

نواب التنسيقية يتفقدون معرض ديارنا للأثاث