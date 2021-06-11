سيدة أمريكا الأولى تزور مدرسة بصحبة دوقة كمبردج

أفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، بأن سيدة أمريكا الأولى، جيل بايدن، ستزور مدرسة بمقاطعة كورنوول، في جنوب غربي إنجلترا، بصحبة دوقة كمبردج كيت ميدلتون، في إطار مشاركة أعضاء بارزين من العائلة البريطانية المالكة في فعاليات على هامش قمة مجموعة السبع.

وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن الملكة إليزابيث ونجلها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وابنه الأكبر الأمير ويليام وزوجته كيت ينضمون إلى زعماء بعض من أغنى دول العالم، يجتمعون بجنوب غربي إنجلترا على مدى ثلاثة أيام.

وذكر مكتب قرينة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنها ستزور مدرسة بصحبة دوقة كمبردج حيث ستلتقيان تلاميذ صغاراً ثم تتحدثان مع خبراء متخصصين في شئون الأطفال.

وتأتي هذه الزيارة على غرار زيارات مشابهة قامت بها ميلانيا ترامب وميشيل أوباما، زوجتا الرئيسين الأميركيين السابقين، خلال زيارة بريطانيا، وإن لم يكن بصحبتهما أحد من العائلة المالكة.

وجعلت كيت من سنوات الطفولة المبكرة واحدة من القضايا الأساسية في عملها الخيري.

وتلعب العائلة البريطانية المالكة دوراً محورياً في قمة مجموعة السبع، حيث يستضيف تشارلز وويليام لقاءً بين زعماء العالم ورواد أعمال لمناقشة كيف يمكن للقطاع الخاص العمل مع الحكومة في قضية تغير المناخ.

وجاء في رسالة على حساب الملكة إليزابيث (95 عاماً) على «تويتر»: «بوصفها رئيسة البلاد.. تتحدث الملكة بشكل منتظم إلى زعماء العالم والشخصيات الدبلوماسية البارزة في إطار دورها المحورى الذي تلعبه بصفتها رئيسة المملكة المتحدة ومنطقة الكومنولث».

وستشارك الملكة أيضاً في فاعلية مع كيت عقب افتتاح قمة مجموعة السبع، ومن المقرر أن تستقبل الرئيس الأميركي وزوجته في قلعة وندسور يوم الأحد بعد اختتام القمة.. وقالت جيل بايدن أمس (الخميس): «أتطلع وجو إلى لقاء الملكة.. هذا جانب مهم جداً من الزيارة بالنسبة لنا».

وكانت قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قد انطلقت، اليوم الجمعة، في منتجع كورنوول وسط تصميم على تأكيد وحدتهم في مواجهة الأزمات العالمية، بدءا بالمناخ والوباء مع التركيز على إعادة توزيع مليار جرعة لقاح ضد كوفيد- 19.