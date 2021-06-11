الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدير معهد أمراض النباتات يستعرض الأنشطة الخدمية والبحثية خلال مايو

زراعات المانجو
زراعات المانجو

أكد الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات بأنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية قام المعهد بالعديد من الأنشطة الخدمية والبحثية والإنتاجية خلال شهر مايو.

وقال خليل في تصريحات الجمعة، أنه تم رصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، والمرور على زراعات قصب السكر بمحافظات قنا والأقصر، وزيارة ميدانية لزراعات المانجو بمحافظة الإسماعيلية للوقوف على أسباب تضرر بعض مزارعي المانجو من انخفاض معدلات التزهير والعقد وزيادة تساقط الثمار، وزيارة ميدانية لزراعات المانجو بمحافظة الجيزة- مركز برقاش للوقوف على الحالة المرضية.

وأوضح خليل أنه تم عمل زيارة ميدانية لزراعات المانجو بمحافظة القليوبية- مركز شبين الناطر للوقوف على الحالة المرضية، وزيارة ميدانية لحديقة الأورمان للوقوف على الحالة المرضية لأشجار الزينة والأشجار الخشبية، وزيارة ميدانية لمحطة بحوث إيتاي البارود  لحصاد وتجهيز التقاوي الخاصة بمعهد المحاصيل والشركات للموسم القادم، والمرور على زراعات النخيل الخاصة بالشركة الوطنية بتوشكى وشرق العوينات للوقوف على الحالة المرضية، وكذا المرور على محاصيل الخضر المختلفة في محافظة الغربية- كفر الشيخ- المنوفية- الإسماعيلية – البحيرة - المنيا - أسيوط لرصد الحالة المرضية

وبالنس للنشاط البحثي: تم نشر عدد 5 بحوث بمجلات علمية دولية، والنشاط الإنتاجي والخدمي تم فحص عدد 409 عينات تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، وفحص عدد 61 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة. 

وقال انه تم الاشتراك في أعمال 18 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة، وفحص عدد (60) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وفحص عينات موز ناتج زراعة الأنسجة للتأكد من خلوها من الامراض الفروسية، وشراء 10كجم من الميكروهيزا من قسط الفطريات،  وفحص عدد(15) طردا يحتوى على تقاوى بذور مختلفة من الناحية المرضية.

الزراعة رصد الحالة المرضية للخضر والفاكهة وفحض بذور المحاصيل والمرور على زراعات القصب

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