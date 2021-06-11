هل يقبل الله صلاة يصحبها أذى بقطع الطريق؟.. تعرف على الحكم الشرعي

أجاب الشيخ هشام محمود الصوفي الواعظ بالأزهر الشريف، على سؤال تردد كثيرا في يوم الجمعة حيث يقول المواطنين بقطع الطريق لإقامة صلاة الجمعة أمام المساجد يقول السؤال: "هل يقبل الله صلاة من يصحبها أذى قطع الطريق"

وقال الصوفي: "هل كان قطع الطريق لصلاة فريضة كالجمعة، أم لصلاة نافلة كالتراويح، وأيضا، هل هذا القطع لطريق حيوي يؤثر على حياة الناس، بحيث يكون معبرا ضروريا لمرور الإسعاف التي تنقل المرضي ولسيارات إطفاء الحريق ونحوهما، ام لا؟ وعليه، فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يرون كراهية الصلاة في قارعة الطريق، لما في ذلك من تعدي على حقوق المارة وتضيق لطريقهم، ولأن الصلاة في الطريق تؤثر سلبا على الوجه المطلوب للخشوع في الصلاة.

وأضاف الواعظ بالأزهر الشريف، لا يجوز الصلاة في الطريق العام إلا بشرطين: الأول: أن يضيق المسجد على الناس في صلاة الفريضة ولا يجدوا مكانا أخر، بحيث تكون صلاتهم في الطريق ضرورة.

والثاني: أن يحرصوا على الصلاة في جنبات الطرق العامة بحيث لا تغلق الطرق على أصحاب الحاجات والطوارئ. ومعلوم أن للطريق في شريعة الإسلام حقوق من أهمها: أولا: المحافظة على نظافة الطريق وتعهده وإصلاحه، على اعتبار أن المحافظة على الطريق شعبة من شعب الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وسبعون -أو بضع وستون- شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان). رواه مسلم.

ثانيا: عدم الاعتداء على حرم الطريق، وليس ادل على ذلك من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم حين قال:(إياكم والجلوس على الطرقات)، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال:(فإذا أبيتم إلا المجالس، فأعطوا الطريق حقها)، قالوا: وما حق الطريق؟ قال:(غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر). متفق عليه.