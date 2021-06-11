الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حتى لا يفقد رخصته.. رئيس القابضة لمصر للطيران يقود رحلة من جدة للقاهرة

رئيس القابضة لمصر
رئيس القابضة لمصر للطيران

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم طائرة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران القادمة من جدة بقيادة الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وكانت الطائرة قد أقلعت صباح اليوم الجمعة من مطار القاهرة متجهة إلى مطار جدة في مرحلة الذهاب ووصلت إلى مطار القاهرة مرة أخرى في مرحلة الوصول بقيادته.

وتقضي اللوائح والتعليمات الخاصة بالطيارين بضرورة القيام بعدد معين من ساعات الطيران في فترة لا تتعدى 60 يوماً حتى لا تسقط رخصة القيادة الخاصة بهم.

وإعمالا لهذه اللوائح فيقوم كافة قيادات الشركة من الطيارين والوزارة وعلى رأسهم الطيار محمد منار عنبة بالطيران بصفة دائمة حتى تستمر سلطة الطيران المدني في منحهم الرخصة الخاصة بهم.

شروط السفر إلى مصر

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرس ىعلم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل “PCR” سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

عودة الطيران بين المدن الليبية والقاهرة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

كما أعلنت  الشركة الوطنية مصر للطيران، مؤخرا عن بدء تشغيل رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة ومدينة “دوسلدورف” الألمانية اعتبارًا من 2 يوليو 2021.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية> 

حتى تسقط رخصة القيادة رئيس القابضة لمصر للطيران يقود رحلة

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