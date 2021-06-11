ملك أحمد زاهر تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم فارس خلال أيام

تستأنف الفنانة ملك أحمد زاهر تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم “فارس” الذي تشارك في بطولته مع والدها الفنان أحمد زاهر والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وأعربت “ملك” في تصريح لـ “الدستور” عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في هذا العمل خاصة أنه بطولة والدها المطلقة، قائلة إنها تظهر لأول مرة بدور شقيقته ضمن الأحداث، مؤكدة أن العمل يحمل العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة والمثيرة.

وأشارت إلى أنها تعتبر والدها أفضل ممثل ونجم في العالم، متمنية أن العمل ينال إعجاب الجمهور، ومن المقرر استئنافه خلال الأيام القليلة المقبلة.

مخرج فيلم فارس يستأنف التصوير استعدادًا لطرحه

وكان المخرج رؤوف عبد العزيز انتهى من معظم مشاهد العمل قبل شهر رمضان الكريم الماضي، ويستأنف العمل لاستكمال باقي المشاهد والمقرر الانتهاء منها خلال أسبوعين ليدخل بعدها مرحلة المونتاج استعدادًا لطرحه بالسينمات.

ويجسد أحمد زاهر ضمن أحداث العمل شخصية فارس وهو عامل بنزينة ينتمي إلى طبقة اجتماعية فقيرة، ولكن بعد ذلك يدخل في العديد من الصراعات مع حسين فهمي الذي يجسد شخصية رجل أعمال شهير.

فيلم فارس من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج أيمن يوسف وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، ودارين حداد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن تشويقى، ويجرى تحديد موعد طرحه في دور العرض السينمائية واستقر صناعه على موسم عيد الأضحى بشكل مبدأي.