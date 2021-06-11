السبت 12 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

رواد «فيسبوك» بعد عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي: ربنا يسعدكم

محمد فراج وبسنت شوقي
محمد فراج وبسنت شوقي

تداول روّاد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور عقد قران الفنان محمد فراج، والفنانة بسنت شوقي، قبل حفل زفافهما، والمقرر إقامته مساء اليوم، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بعد تأجيل خُطوة الزواج أكثر من مرة نظرًا لظروف طارئة.


ونشر الفنان محمد فراج، مجموعة من الصور الخاصة بعقد القرآن على الفنانة بسنت شوقي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وموقع تبادل الصور "انستجرام"، ونشر فيديو أيضًا به أحد المهرجانات الخاص بالفنان حسن شاكوش: "بنت الذوات يا تاج على راسي".


وهنأت سهيلة حماد، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" العروسين، وكتبت: "وأخيراً... فكينا كرب المسلمة.. مليون مبروك"، وكتبت شيماء قطب، من رواد "فيسبوك" قائلًة: "حلوين قوي ربنا يسعدهم"، وردت الآخر ويدعى بلال رمضان، قائلًا: "بجد فرحتلهم جدًا".


وعلقت شيرين مجدي، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومتابعي الفنان محمد فراج على صور عقد القران قائلًة: "الف مليون مبروك وربنا يتم سعده عليكم ويحفظكم ويحميكم آللهم امين"، وداعبت سارة سعد الفنان محمد فراج، بجزء من دوره في مسلسل لعبة نيوتن الذي خاض به السباق الرمضاني 2021، قائلًة: "اخدت رأى ساره يا شيخ مؤنس 😂😂 ألف مبروووك ربنا يسعدكم".

 

وأبدت سارة عبد المقصود، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إعجابها بالفستان الذي ظهرت به الفنانة بسنت شوقي قائلًة: “فستانها تحفة قوي، ورقيق وجميل، الف مبروك ربنا يسعدكم”. 

 

يجدر الإشارة إلى أن الفنان محمد فراج، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي خلال مسلسل "لعبة نيوتن"، بجانب النجمة منى زكي، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما، والفنانة بسنت شوقي شاركت في المارثوان الرمضاني 2021 بمسلسل لحم غزال.

محمد فراج عقد قران بسنت شوقي لعبة نيوتن لحم غزال

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