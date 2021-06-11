الجمعة 11 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الشيخ الشعراوي.. ما له وما عليه «1»: حوار فكري على أرضية وطنية

الشيخ الشعراوي
الشيخ الشعراوي

على أرضية الوطنية المصرية والدين الوسطى تجرى الدستور هذا الحوار.. الفكرة ولدت من رحم الضجة التى يثيرها أى انتقاد لأفكار الشيخ الشعراوى أو لبعضها.. وهى ضجة عادة ما تكون لها موجات متتالية.. وقد كان آخر هذه الموجات ما أثارته تصريحات الأستاذ وائل لطفى، رئيس تحرير الجريدة، لأحد البرامج التليفزيونية.. وهنا كانت المبادرة بدعوة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهرى، العالم المعروف، لحوار فكرى حول الشيخ الشعراوى بما له وما عليه، حيث من المعروف أن الدكتور أسامة واحد من مريدى الشيخ الشعراوى وتلاميذه.. وكانت الفكرة أننا نحترم الشيخ الشعراوى ونقدره ولكننا لا نقدسه، وأن المناظرة ليست حول مدى علم الشيخ رحمه الله.. فهذا ليس موضوعنا.. ولكنها حول مواقفه السياسية والاجتماعية وتأثير فتاواه على الوضع الذى وصل له حال التدين المصرى، وعلاقة المصريين بالدين.. وكان السؤال الحاكم فى تقييم فضيلة الشيخ.. هل ساعدت أفكاره ومواقفه وفتاواه فى اقتناع المصريين بفكرة الدولة الدينية ووصول الإخوان للحكم أم لا؟

هذا هو موضوع المناظرة وموضوع السجال وليس أى شىء آخر.. على هذه الخلفية يبدأ الحوار الفكرى، على أن يكون موضوعه الأول هو علاقة الشيخ بجماعة الإخوان المسلمين، وهل تأثر بأفكارها أم لا؟.. آملين أن يكون هذا الحوار سنة حسنة يقلدنا فيها الكثيرون، وهو ما لن يغضبنا ولن نطالب معه بحقوق الملكية الفكرية.

الأكثر قراءة

لقاء ودى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى شرم الشيخ

شرم الشيخ بـ2000 جنيه.. «مصر للطيران» تعلن أسعار خاصة للمدن السياحية

الشيخ الشعراوي.. ما له وما عليه «1»: حوار فكري على أرضية وطنية

تعرضت للتنمر.. قرار مهم من «التعليم» بخصوص طفلة «الكيرلى» بروض الفرج

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

بعد حبسهم 15 يومًا.. أول فيديو لمتهمى «مذبحة أبو حزام» فى نجع حمادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

أسامة الأزهري

الشعراوي رفض أفكار الجماعة الإرهابية وفضح منهجها الفاسد

مؤمن المحمدي

ميجا هاتريك

جلال حمام

بعد السنوات العجاف.. تفيض أعوام الخير

د.كريمة الحفناوى

تتويجًا لمسيرة كفاحها.. المرأة المصرية قاضية

عبد الرحيم طايع

قصتي مع قائمة الزواج

محمد عبدالعزيز

مجدوا أبطالكم.. وإن اختلفتم معهم

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: المناورة الأخيرة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين