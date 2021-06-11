بعد عقد القران.. «رومانسية وجنتلة» بين محمد فراج وبسنت شوقي

زواجهما نفى شائعة شجارهما في الجونة

حالة من البهجة عمت الوسط الفني، وذلك بعد عقد الفنان المبدع محمد فراج عقد القران علي الممثلة الشابة بسنت شوقي.



وانهالت التعليقات فور ظهور الصور الخاصة بالنجمين علي مواقع التواصل الإجتماعي بعد عقد القران، حيث التهاني والمباركة، والاشادة باداء النجمين بالأعمال الفنية الأخيرة.

فراج وبسنت

وشهدت علاقة محمد فراج وبسنت شوقي الكثير من المحطات، حيث كانت تتسم بالجنون والعفوية، ففي السطور التالية نسلط الضوء علي ابرز المحطات للعلاقة بينهم.



"حب أكثر من 6 سنوات"

حالة من الحب جمعت النجمان محمد فراج وبسنت شوقي، بعدما عقد الثنائي قرانهم منذ قليل، وذلك بعد علاقة حب دامت لاكثر من ستة اعوام.



أشعلت قصة حب النجمين مواقع التواصل الإجتماعي، حيث بدأت منذ أكثر من ستة أعوام، حتي اعلن الفنان محمد فراج خلال فعاليات مهرجان الجونة عام 2019 الخطبة علي بسنت شوقي، بعدما زادت التكهنات حول علاقتهم.



"رومانسية وجنتلة"

دائما ما كان يظهر الفنان محمد فراج الحب والإهتمام بالفنانة بسنت شوقي، خاصة في المناسابات العامة.



فقد شهد مهرجان الجونة عام 2019 الكثير من المشاهد الرومانسية، من خلال "تعديل فستانها" التحدث بصيغة الجمع في كل الأمور.



ومن المواقف الرومانسية التي لا تنسي بين الثنائي، عندما قام محمد فراج بالانحناء والامساك بـ "ديل" فستان خطيبته بسنت شوقى لكى يقوم بتعديل وضعه حتى تستطيع أن تلتقط الصور التذكارية.



وفي المقابل، كانت بسنت شوقي تصرح بأن علاقتها بالفنان محمد فراج مليئة بالحيوية والحب والمرح، بالإضافة الي الإحترام.



"خناقات مخطوبين"

وكعادة المرتبطين لا تخلو العلاقة من بعض المشاكل، فمن أبرز المواقف التي لم ينسها الجمهور للثنائي، خلال الدورة الماضية لمهرجان الجونة، دخل الفنان محمد فراج وخطيبتة بسنت شوقي، السجادة الحمراء وهما منفعلان، لتتردد وقتها شائعات حول انفصالهما، ووجود خلافات بينهما.



علي الفور خرج الثنائي علي مواقع التواصل الإجتماعي ينفيان هذه الشائعات، وذلك عن طريق عدد من الصور التي جمعتهما ببعض.

“قبلات علي السجادة الحمراء ”

شهدت الكثير من المهرجانات الفنية تواجد الثنائي، فدائما ما يلفتان الأنظار اليهما، حيث القبلات والرقص علي السجادة الحمراء، تعبيرا عن الحب بينهم.