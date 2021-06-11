الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد «المكسب بتاعنا».. محمد رمضان ينتهي من تصوير أغنية ثابت

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أحداث أعماله الغنائية خلال الأيام القليلة المقبلة والتي تحمل اسم “ثابت”.

 

ومن المقرر أن يطرح محمد رمضان أغنية “ثابت” على طريقة الفيديو كليب، بعد أن طرح مؤخرا أخر أعماله الغنائية بعنوان “المكسب بتعانا”.

 

وانتهى محمد رمضان منذ ساعات من تصوير مشاهد أغنيته الجديد “ثابت” حيث دخل الفيديو كليب حاليا مرحلة الميكساج والمونتاج تمهيدا لطرحه للجمهور خلال الفترة القليلة المقبلة.

محمد رمضان من كليب أغنية ثابت

 

صناع أغنية محمد رمضان الجديد “ثابت”

وتعاون محمد رمضان في أغنية "ثابت" مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، والملحن والموزع الموسيقي إيهاب كولبيكس، ومدير تصوير حسام حبيب، والمنتج المنفذ محمود الشيخ، ومهندس الديكور أمير عبد العاطي، والمنتج الفني محمد سعيد رضوان، والستايلست بسنت نصير.

 

أخر أعمال محمد رمضان الغنائية

وطرح الفنان محمد رمضان، مؤخرا أغنية "المكسب بتاعنا"، على طريقة الديو التي يتعاون فيها مع المطرب المغربي "ريداون، وتعاون فيها مع المخرج حامد الضاحر، الذي قام بكتابة كلمات الأغنية.

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