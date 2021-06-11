مدير إدارة مستشفيات مطروح يتفقد مستشفى النساء والتوليد (صور)

تفقد اليوم الجمعة، الدكتور مبروك سالم مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية في محافظة مطروح، مستشفى النساء التوليد والصحة الإنجابية بوسط مدينة مرسى مطروح وذلك للاطمئنان على الرعاية الطبية المقدمة للمرضى بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتزام الطاقم الطبي بالتواجد في أماكن العمل.

وتابع مدير إدارة المستشفيات بصحة مطروح الدكتور مبروك سالم توفير المخزون الكافي من الأكسجين داخل مستشفى النساء والتوليد سواء في التنكات أو الاسطوانات المخصصة للعمل، حيث اطمئن على الخدمات المقدمة للمواطن وتذليل كل الصعوبات والعقبات التي قد تواجه الطاقم الطبي ومتلقى الخدمة الطبية.



يأتى ذلك فى إطار السياسة العامة لمديرية الصحة فى الاهتمام بالمتابعة الميدانية المستمرة للإطمئنان على سير العمل وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة.

وكانت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، يرافقها أعضاء البرنامج الرئاسي دفعة الشهيد أحمد منسى، قد تفقدت مستشفى النجيلة المركزي المخصصة للعزل الصحي، حيث رافقت "الدستور" نائب المحافظ ووفد البرنامج الرئاسي خلال زيارتهم بالمستشفى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد طالب مدير مستشفى عزل النجيلة، والدكتور شريف الشناوي مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة وعددا من الأجهزة التنفيذية.

وتابعت نائب محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان ووفد البرنامج الرئاسي سير العمل داخل مستشفى عزل النجيلة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

وتأكدت نائب محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان من توافر كميات الأكسجين الكافية في خزانات المستشفى وأسطوانات الأكسجين، بالإضافة إلى توافر المستلزمات الطبية في المخازن موجه إلى الحماية المدنية بتجهيز تقرير للمولدات الكهربائية في جميع المستشفيات بالمحافظة، مشيدة بتجهيز غرفة مولدات الكهرباء بمستشفى النجيلة المخصصة للعزل.

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