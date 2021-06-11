تعرضت للتنمر.. قرار مهم من «التعليم» بخصوص طفلة «الكيرلى» بروض الفرج

وجّه محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية القاهرة، بإعادة مقابلة الطفلة التي تقدمت لإحدى مدارس روض الفرج وتعرضت للتنمر بتقرير مشرف المدرسة، وتم تكليف موجهة رياض أطفال من الإدارة لحضور المقابلات في المدرسة وتغيير استمارة التقييم، كما قام عطية بالتحقيق في الأمر، وأنذر المدرسة وأكد حسن استقبال الطلبة وأولياء الأمور والتعامل بطريقة تربوية.

واستقبل مدير عام إدارة روض الفرج التعليمية ولي الأمر، وحدد موعد مقابلة الطفلة، وأعرب عن أنه حدث خطأ غير مقصود وتم وتحديد موعد مقابلة آخر للطفلة.

يذكر أن حالة من الجدل أثيرت على السوشيال ميديا بسبب رفض مدرسة ماريا أوزيليا بروض الفرج طفلة أثناء الإنترفيو الخاصة بتقديمات المدرسة، وكتب والدها استغاثة لوزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حتى قام العديد من رواد السوشيال ميديا بتداول المنشور.

كان ماركو عادل، ولي أمر الطفلة مارلي، قد استغاث بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بعد رفض قبول ابنته في مدرسة ماريا أوزيليا بالقاهرة بسبب مظهرها الخارجي خاصة «شعرها الكيرلي»، وفق ما كتب الأب عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وقال عادل: «نفسية ابنتي تدمرت بعدما خرجت المعلمة من المقابلة الشخصية وقالت مشكلة ابنتك الوحيدة هي إن شكلها مش حلو، وشعرها مش ناعم، أمام الطفلة، ما تسبب في أذى نفسي كبير».

وتابع الأب في استغاثته: «كيف يكون تقييم الطلاب في المدارس بناء على الشكل أو غيره من الأشياء الظاهرية، وكيف يتم التنمر على الطفلة بهذا الشكل»، مطالبا المسئولين بالتدخل لحل الأمر.

وقال ماركو عادل، والد الطفلة مارلي التي أثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رفض مدرسة خاصة قبولها بعد «إنترفيو» بسبب شعرها «الكيرلي»، «إنه لا يرغب في الحديث عن الأمر أو كشف أي تفاصيل لأن الموضوع كبر جدًا» على حد تعبيره.

وأضاف عادل، في تصريح خاص لـ«الدستور»: «لا أريد أن تسوء حالة ابنتي النفسية أكثر من ذلك أو إثارة ضجة قد تؤثر عليها في أي إنترفيو آخر في مدرسة أخرى».

وتابع والد الطفلة: «كل اللي اتعامل مع مارلي عارف كويس جدا قد إيه هي بنت مؤدبة وشاطرة وذكية جدا، هما اللي خسروا حد شاطر وجميل زيها».

طفلة �الكيرلى�