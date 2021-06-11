أحمد حاتم رومانسي في أحداث فيلمه السينمائي الجديد «عروستي»

ينتظر الفنان أحمد حاتم عرض فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “عروستي” بدور العرض السينمائي.

ومن المقرر عرض فيلم “عروستي” بالسينمات خلال الفترة المقبلة خاصة وأن أبطاله انتهوا من تصوير مشاهد العمل منذ فترة كبيرة، ويسجد أحمد حاتم خلال العمل شخصية رومانسية تحمل جانب كوميدي، حيث تدور أحداث العمل في إطار رومانسي.

أبطال وصناع فيلم “عروستي”

فيلم "عروستي"، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوى صابرين، زينب غريب ومروان يونس، والفيلم يدور في قالب رومانسي لايت كوميدي، وهو من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.

وكان فريق عمل الفيلم السينمائي الجديد "عروستى" للنجم أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، قد انتهى من تصوير المشاهد الاخيرة من العمل، وتضمنت المشاهد الأخيرة التي تم تصويرها للفيلم عن حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حاتم، وباقى فريق العمل، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج الأيام الحالية استعدادًا للعرض فى السينمات، ولم تحدد الجهة المنتجة للفيلم موعد نهائى لطرحه حتى الآن.

آخر أعمال أحمد حاتم الفنية

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم الدرامية، كانت حكاية” لو كنت يوم أنساك” من مسلسل ” حلوة الدنيا سكر”، وهو بطولة هنا الزاهد، أحمد حاتم، أحمد الابياري تأليف إياد صالح، ضياء محمد إخراج خالد الحلفاوي.

وكانت آخر أعمال أحمد حاتم السينمائية فيلم “الغسالة” والذي حقق إيرادات كبيرة في موسم عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته كل من الفنانة هنا الزاهد، ومحمود حميدة، ومحمد سلام، وأحمد فتحي، وشيرين رضا، وطاهر أبو ليلة، وعدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومحمود الليثي، وعلي الطيب، وجيلان علاء، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سينرجي، ونيو سينشري، وشركة مصر العالمية.