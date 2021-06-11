بعد انفصاله عن شيكو.. هشام ماجد يبدأ تصوير «حامل اللقب» الشهر المقبل

يستعد الفنان هشام ماجد لخوض بطولة عمل سينمائي جديد يحمل عنوان “حامل اللقب” ويعد أول فيلم يشارك في بطولته بدون صديقه الفنان شيكو الذي اعتاد أن يشاركه البطولة في كل أعماله السينمائية كثنائي.

وتقوم الفنانة دينا الشربيني بدور البطولة النسائية أمام الفنان هشام ماجد، ومن المقرر أن يبدأ صناع العمل تصوير اولى المشاهد خلال شهر يوليو المقبل، بقيادة المخرج هشام فتحي، ويظهر هشام ماجد بدور جديد ومختلف وبعيد تمامًا عن الكوميديا البحتة حيث تدور احداثة في اطار الاثارة والتشويق وبه لمسة كوميديا بسيطة بطبيعة حال شخصية هشام ماجد.

كانت آخر أعمال الفنان هشام ماجد مسلسل اللعبة 2، تدور أحداث مسلسل اللعبة في إطار كوميدي غير تقليدي، إذ يجسد صراعًا بين عائلتي «مازو»، و«وسيم» حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلى منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها.



المسلسل أشرف على كتابته فادي أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني.

بداية هشام ماجد الفنية

ولد الفنان الكوميدي هشام ماجد، في 26 أبريل 1980، حيت انه التحق بكلية الهندسة، وتخرج جامعة القاهرة، وخلال دراسته بالجامعة، قام بتكوين، فرقة عرفت باسم "تمر هندي للإنتاج الفني"، وقدموا أفلاما سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان من أبرزها نجاحا فيلم "رجال لا تعرف المستحيل" ليستمر في العمل والنجاح، بعد ذلك مع، "شيكو"، "وأحمد فهمي" في عدد من الاعمال الفنية.

وقدم بعد فيلم "ورقه شفره"، عدد من الاعمال التي حققت نسبه عالية من النجاح من ضمنها "سمير وشهير وبهير" و "بنات العم" و"الحرب العالمية الثالثة"، وايضا قام بتقديم مسلسل اللعبة، وهو مسلسل كوميدي برع في تقديم دور مازو، وحقق المسلسل نسبه نجاح عالية في ٢٠٢٠، بالاضافه الي فيلم ديدو، ومسلسل بدل الحدوته ثلاته، الذي كان بيقوم في بدور "جيمي"، وتم عرضه عام ٢٠١٩، وفيلم "قلب أمه" الذي قام في بدور "يونس" وتم عرضه عام ٢٠١٨، "وخلصانه بشياكة"، الذي قدمه عام ٢٠١٧ وقام في بدور مميز وهو "نوح"، وفيلم "حمله فريزر"، "وحسن وبقلظ"، "ونيلي وشريهان"، "الفرنجه"، "ولهفه"، "والحرب العالمية التالته"..