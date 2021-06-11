مناقشة أول رسالة دكتوراة بكلية الزراعة جامعة الوادى الجديد

شهدت كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد مناقشة أول رسالة دكتوراة مقدمة من الباحث محمود شعبان كمال الدين المدرس المساعد بقسم إنتاج الدواجن، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك بقاعة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية بالمبنى الادارى للجامعة، برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وباشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة.

وصرح الدكتور محمود الكيلاوى رئيس قسم الدواجن والمشرف على الرسالة، أن الباحث محمود شعبان كمال الدين تقدم للحصول على درجة الدكتوراه فى فلسفة العلوم الزراعية لانتاج الدواجن من قسم إنتاج الدواجن - كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير في العلوم الزراعية انتاج دواجن عام ٢٠١٦ من كلية الزراعة جامعة أسيوط .

وقال الدكتور حاتم حمدون وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن الكلية تحتفل بمناقشة أول رسالة دكتوراه فى قطاع الدراسات العليا والبحوث بعد فتح برنامج الدراسات العليا بها.

وأكد وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن لجنة الحكم والمناقشة تكونت من الدكتور خالد حسان الخولي أستاذ ورئيس قسم الدواجن جامعة دمياط مناقشا، الدكتور خالد محمد محروس أستاذ ووكيل كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق مناقشًا، الدكتور محمد فرغلي علم الدين أستاذ ورئيس قسم الدواجن جامعة أسيوط مشرفا ومناقشًا، والدكتور محمود الكيلاوي أستاذ تغذية الدواجن المساعد ورئيس قسم الدواجن جامعة الوادي الجديد مشرفا ومناقشًا.

وانتهت المناقشة إلى التوصية بمنح الباحث محمود شعبان كمال الدين درجة الدكتوراه فى (الفلسفة في العلوم الزراعية انتاج الدواجن من قسم إنتاج الدواجن - كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد ).

وقدم الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بأجمل التهاني والتبريكات للباحث محمود شعبان كمال الدين بمناسبة حصوله على رسالة الدكتوراه

ومن جانبه هنأ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور احمد سيد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب ادارة الكليه لمناقشة أول رسالة دكتوراة بالكلية، متمنين لهم التوفيق فى مسيرة الدراسات العليا لخدمة التتمية الزراعية بالوادى الجديد.