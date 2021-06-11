الجمعة 11 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

روّاد السوشيال ميديا عن صورة السيسي وبن سلمان: سدد الله خطاكما

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، وذلك في لقاء ودي، اليوم الجمعة، فى مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.


وتفاعل الآلاف من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع الصور التي نشرت، وكتبوا العديد من التعليقات، فكتب أبو طه الأصلي، من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: "تحيا مصر السيسي تحيا مصر وجيشها العظيم ورئيسها اللي حامينا بعد الله حفظه الله وسدد خطاه أمين آمين يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم".

 

وعلق أبو إياد من رواد "فيسبوك"، على الصورة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان قائلًا: "ما شاء الله تبارك الله عليكم بالخير واليمن والبركات ودمتم سالمين على خير
حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم وجعلكم عونا للحق والعدل والمساواة"، وردت تهاني المهدي، من رواد العالم الافتراضي قائلًة: "منورين ومنصورين.. تحيا مصر والسعودية".


ودعت سلوى حامد، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًة: "ربنا يفرحك ويسعدك ويحبب فيك خلقه"، ليكتب محمد مدحت: "يا الف مليون مرحب.... بضيف مصر الكبير".

 

وكتب حساب يحمل محمد محمد حمزة، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقًا على الصورة، قائلًا: "حفظكم الله ورعاكم واعانكم لما فيه خير ا للبلاد. تحيا مصر والعروبة"، وردت زينب حسن، من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: "منورين الدنيا ربنا يحفظكم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد سليمان".

 

وكتب مؤمن، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "دمتم فخر لنا"، وردت إنجي رمضان، من رواد "فيسبوك": “حفظ الله مصر بشعبها ورئيسها اللى منور أم الدنيا، وخلاها أحسن بلد في العالم بشهادة الكل”. 

 

ونشر الرئيس عبد الفتاح السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: «سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان .. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك .. وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على على المستويين الرسمي والشعبي».

السيسي سلمان الأمير المملكة العربية السعودية مصر شرم الشيخ

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