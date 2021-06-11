وليد فواز يسترجع ذكرياته مع يوسف شعبان من كواليس «ملوك الجدعنة»

استرجع الفنان وليد فواز ذكرياته مع النجم الراحل يوسف شعبان والذي تعاون معه مؤخرا في مسلسل “ملوك الجدعنة” والذي عرض خلال المارثون الرمضاني الماضي.

ونشر وليد فواز مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” من داخل كواليس تصوير مسلسل “ملوك الجدعنة” أثناء بروفة لهما قبل التصوير بحضور كل من النجم مصطفى شعبان، والفنانة القديرة دلال عبد العزيز والمخرج أحمد خالد موسى.

وعلق وليد فواز على مقطع الفيديو قائلا: “الله يرحمك يا أستاذ يوسف من كواليس ملوك الجدعنة”.

ورحل الفنان الراحل يوسف شعبان عن عالمنا في شهر فبراير الماضي أثناء تصوير مشاهده في مسلسل ملوك الجدعنة وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 عن عمر يناهز 90 عاما.

أبطال وصناع مسلسل “ملوك الجدعنة”

وشهد مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي شارك في بطولته عمرو سعد، تصاعدا كبيرا في الأحداث منذ انطلاق أولى حلقاته وصولًا للحلقة الأخيرة، والتي شهدت هاية صراعات رجال عصابات المخدرات، كما شهدت نهاية سعيدة بزواج أبطال العمل من الفتيات التي يعشقوهم، كما أن "نجلاء" رانيا يوسف تلد توأم وتطلق عليهما اسم "سفينة وسرية".

والمسلسل شارك في بطولته كل من الفنان مصطفى شعبان، وعمرو يوسف، والفنانة رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، ودلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج صادق الصباح وتم تصوير أحداث المسلسل الكامل في لبنان.

وحقق مسلسل "ملوك الجدعنة" نجاحا كبيرا وقت عرضه على الشاشة خلال موسم رمضان الماضى وتصدرت حلقات العمل تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى خاصة وأنه اعتمد بشكل كبير على الإثارة والتشويق، بالإضافة إلى انتقادات كثيرة واجهته خلال الفترة الماضية.