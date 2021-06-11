الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي: بحثت مع ولي العهد السعودي سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا

جريدة الدستور

عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، عن سعادته بقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في شرم الشيخ.

وكتب في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: «سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان .. وقد تركز  لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك .. وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على على المستويين الرسمي والشعبي».
 

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