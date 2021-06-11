«علاج الإدمان»: الخط الساخن يقدم خدمات علاجية بالمجان في سرية تامة

أكد صندوق علاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الخط الساخن يقدم خدمات علاجية للمتعاطين والمدمنين بالمجان وفى سرية تامة، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تتخذ لوقف التدهور العضوي والنفسي الناتج عن التعاطي.

وأضاف الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أن العلاج يتم من خلال فريق من الأطباء المتخصصين في علاج الإدمان الذين يقومون بالكشف على الحالات وعمل تقييم إكلينيكي لها، كذلك عمل جلسات تحفيزية، حيث يقوم الفريق المكون من الطبيب المعالج والأخصائي النفسي بوضع خطة علاجية للمريض ومتابعته في فترة ما بعد العلاج.

وعن التعامل مع المريض أكد أن هناك عدة مسلمات أساسية في علاج الإدمان وهى:

1- الإدمان مرض يستحق العلاج وينبغي التعامل معه على هذا الأساس.

2- الإدمان زملة من الأعراض والاضطرابات العضوية والنفسية والاجتماعية.

3- الإجراءات العلاجية اللازمة لعلاج الإدمان متعددة ولا يمكن الادعاء بوجود مدخل أو أسلوب واحد فقط لعلاج الإدمان.

4- الهدف الرئيسي من العلاج ليس مجرد الامتناع عن تعاطى المخدر بل لمساعدة المريض على العودة إلى الحياة والدخول مرة أخرى إلى النسيج الاجتماعي الذى انسلخ منه.

5- العلاج الطبي (التطهير من السموم) رغم أهميته لا يشكل سوى مرحلة أولية محدودة من العلاج ، لذلك فإن العلاجات النفسية وأساليب التأهيل الاجتماعي تظل هي الأهم باعتبارها مكملة لإجراءات العلاج الطبي.

اما عن العلاج الجماعي فى علاج الإدمان أكد أنه يلعب دوراً فعالاً فى مساعدة المرضى على التخلص من التعاطي والإدمان ومنع الانتكاسة ، فهذا النوع من العلاج يساعد المرضى الذين يجنحون للسلبية والانزواء ويفتقدون المهارات الاجتماعية التي تمكنهم من تنمية روابط وثيقة الصلة بالآخرين، كما أنه يساعد المرضى الذين يعانون من الاكتئاب الذى يكون ناتجاً من الاحتكاك بالآخرين والفشل فى ذلك.

وأضاف أن عملية العلاج لا تكون فعالة على الإطلاق ما لم يمارس المريض المهارات التي يرغب في تنميتها من خلال الجماعة.