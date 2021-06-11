كوبا تسجل 1288 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوبا، الجمعة، عن تسجيل 1288 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 154 ألفا و866 حالة.

كما سجلت السلطات الصحية- حسبما ذكرت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية- 8 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بدء جائحة "كورونا" إلى 1065 حالة.

كورونا حول العالم

كشفت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية عن إعطاء 26ر2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم على مستوى العالم بـ1ر35 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس تقارير ومتوسط إعطاء الجرعات خلال سبعة أيام.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد 9ر174 مليون حالة، وتم تسجيل 77ر3 مليون وفاة بسبب الفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وروسيا وتركيا وإندونيسيا وكندا.. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.