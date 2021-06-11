الجمعة 11 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انخفاض عدد الإصابات بكورونا فى السعودية

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

شهدت الأعداد التي أعلنت عنها السعودية خلال الساعات الـ 24 الماضية، انخفاضا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، كما شهدت زيادة في عدد الوفيات لأول مرة منذ نوفمبر من العام الماضي.


وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 463703 حالات مؤكدة، بزيادة 1175 إصابة جديدة، بينما تم تسجيل 1286 حالة أمس، وتم تسجيل 1262 حالة تعاف جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 446054 حالة، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).
 

كما أعلنت الوزارة تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7537 حالة وفاة.
 

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 10112 حالة، منها 1559 حالة حرجة.
 

وجاءت أعلى الإصابات بين المناطق في مكة المكرمة التي سجلت 376 إصابة، تلتها الرياض 258 إصابة، ثم المنطقة الشرقية 179 إصابة، وعسير 88 إصابة.
 

وتم إجراء 56ر90 ألف فحص مخبري جديد، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 2ر20 مليون فحص مخبري لكورونا.
 

وبلغ عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة 52ر15 مليون جرعة منذ بدء التطعيم حتى اليوم.

 تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعي حول الوباء (سلالة "الطافرة المزدوجة")، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

السعودية وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية لقاح فيروس كورونا حالات كورونا كوفيد-19

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