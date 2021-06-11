الجمعة 11 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تقدم 845 مليون جرعة من لقاحات كورونا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الجمعة، أن أكثر من 845.2 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) تم إعطاؤها في أنحاء الصين حتى يوم أمس الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم، أن الصين أجازت الاستخدام الطارئ للقاحاتها المحلية غير النشطة المضادة لمرض (كوفيد-19) للفئة العمرية من 3 أعوام إلى 17 عامًا.

وقال شاو يي مينغ، خبير في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - في مؤتمر صحفي - إن الحملة الصينية للتطعيم الجماعي تستهدف البالغين ممن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا مع إعطاء أكثر من 800 مليون جرعة بجميع أنحاء البلاد حتى الآن، مشيرًا إلى أن حملة التطعيم الجماعي أثبتت حتى الآن أن جميع اللقاحات المصنعة محليًا آمنة وفعالة.

وبعد إجازة استخدامهما للبالغين، أثبت لقاح (سينوفارم) و(سينوفاك)، اللذان طورتهما مؤسسات دوائية صينية، أنهما آمنان بالنسبة للفئة التي تتراوح أعمارها من 3 أعوام إلى 17 عامًا بعد التجارب السريرية ومراجعة الخبراء.

كورونا حول العالم

كشفت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية عن إعطاء 26ر2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم على مستوى العالم بـ 1ر35 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس تقارير ومتوسط إعطاء الجرعات خلال سبعة أيام.

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