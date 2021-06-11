الصورة الأولى لمحمد فراج وبسنت شوقى من حفل زفافهما

يحتفل اليوم الجمعة الفنان محمد فراج بحفل زفافة على الفنانة بسنت شوقي داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وظهر الفنان محمد فراج في صورة له برفقة بسنت شوقي من جلسة التصوير الخاصة بهما قبل انطلاق حفل الزفاف وارتدى محمد فراج خلالها بدلة "بيج" اللون، فيما طلت بسنت شوقي بالفستان الأبيض ومن المقرر أن ينطلق حفل الزفاف بعد قليل.

محمد فراج وبسنت

سبب تأجيل حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

تأجيل حفل زفاف ومحمد فراج وبنست شوقي في الفترة الماضية بسبب انشغال الثنائي بأعماله الفنية وخاصة محمد فراج .

ومنذ عامين تقريباً كان الثنائي ينوي إقامة حفل زفافهما، ولكن تم تأجيله، وذلك بسبب انشغال الفنان محمد فراج في تحضيرات وتصوير مسلسله الأخير "لعبة نيوتن"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، خاصة أن شخصية الشيخ مؤنس التي قدمها أخذت منه مجهودا كبيرا في تنفيذها، وبسببها أطلق لحيته لمدة عامين وبعد النجاح الذي حققته الشخصية في موسم رمضان الماضي مع الجمهور والإشادات التي حصل عليها من النقاد والفنانين أصدقائه قرر فراج الاحتفال بحفل زفافه قبل انشغاله بتصوير أعمال أخرى.

آخر أعمال محمد فراج الفنية

حقق الفنان محمد فراج نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركته في 4 أعمال فنية مختلفة، اثنين منها بطولة، هما "لعبة نيوتن" و"ضد الكسر"، كما شارك في بطولة "خلي بالك من زيزي" بجانب ظهوره كضيف شرف في مسلسل "الاختيار".

يشار إلى أن الفنانة بسنت شوقى ولدت في القاهرة ودرست إدارة الأعمال فى الجامعة الأمريكية، حيث سافرت عام 2009 إلى دولة الأرجنتين للمشاركة في برنامج المسابقات "Fear Factor extreme- أرض الخوف"، وبدأت مسيرتها فى مجال التمثيل عام 2011 من خلال العرض المسرحي "حكاوى التحرير" مع المخرجة سندس شبايك، والتحقت بدورة تدريبية في ستوديو ماجي فلاناغان في مدينة نيويورك، واتجهت "بسنت" للتمثيل في السينما والتليفزيون في عام 2013 حيث شاركت في بطولة مسلسل "اسم مؤقت"، ونالت في نفس العام أول بطولة سينمائية لها من فيلم "أسرار عائلية" بعد اكتشاف المخرج هاني فوزي لها.