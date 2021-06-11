رومانسيات.. خبيرة أبراج تكشف صفات النساء مولودات برج الجوزاء

يمتلك مواليد برج الجوزاء الكثير من المميزات والصفات التي تميزهم عن غيرهم من مواليد الأبراج الأخرى، فهو من الأبراج الهوائية المميزة، لهم الكثير من العيوب أيضا مثل صفاتهم المميزة، لذلك تتحدث اليوم للدستور خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن صفات النساء مولودات برج الجوزاء.

مميزات المرأة برج الجوزاء:

النساء مولودات برج الجوزاء صاحبات شخصية رومانسية، ومع ذلك لا يقعن في الحب بسهولة، يعطوا أولوياتهن للحب، لكنهن يملون بسرعة، يطلبن من شريكهن أن يكون صاحب شخصية مميزة مثلهن، ويطلبن طلبات مستحيلة، كما أنهن شخصيات معقدة لا يستطيع أحد معرفة أفكارهن، بسبب طبيعتهن المتناقضة.

يحببن معرفة التفاصيل الدقيقة والهامة في أي موضوع في الحياة وخاصة أي موضوع في حياة شريك حياتهن، يحببن العمل الذي يتيح لهن المغامرة كما أنهن يكرهون الأعمال الروتينية، بالإضافة إلى ذلك فإنهن يستطعن التأثير على الأخرين بسهولة نظراً لطبيعتهن المميزة.

يتكيفن بسهولة مع الأشخاص والبيئات المختلفة، ويحببن تجربة أمور جديدة، يمتلكن حماس كبير ويأثرن على من حولهن إيجابيا، يتمتعن بشخصية ذكية وعلى استعداد دائم لاكتساب المعرفة والتعلم، يمتلكن قدرة على تولي الكثير من المهام وتنفيذها بإتقان، يحببن مدح ومجاملة الأشخاص الآخرين، يفضلن عدم خوض الصراعات والنقاشات التي ليس لها فائدة.

يدعمن أصدقائهن ويشجعوهن، ويبقون بجانبهم في الأوقات الصعبة، يدافعن عن أنفسهن ولا يسمحن لأحد بالتعدي على حقوقهن، يمتلكن مهارة في معرفة حقيقة الأمور والبحث بها، ينجذبن للأشخاص الذين يخوضون معهم محادثات تحفز الفكر والعقل، يحببن القيام بالأمور الغريبة والبعيدة عن الروتين.

يمكن إرضاؤهن وجعلهن سعيدات بأمور بسيطة وسهلة، ينتبهن للأمور الصغيرة التي لا ينتبه لها الآخرون، لا ينتظرن من الآخرون إسعادهم، يفضلن بناء علاقات اجتماعية قوية.

يعترفن بأخطائهن، ولا يواجهن مشكلة في تحمل مسؤوليتها، يحببن اللفتات الأمور الرومانسية والخروج مع الشريك إلى أماكن رومانسية، يحببن أن يلتقون شريكهن مع أصدقائهن ويهتمون بأن تكون العلاقة بهم جيدة، يحببن أن يكون لهن القرار في بداية العلاقة العاطفية وأن يكونوا هن المسيطرين.

عيوب المرأة برج الجوزاء:

صاحبات شخصيات غيورة جدا، يعتبرن من اكثر النساء تردد من بين جميع مولودات الأبراج الأخرى، يحللن الأمور بصورة كبيرة للغاية، الأمر الذي يؤدي بهم إلى معرفة كل نقاط القوّة والضعف في جميع الأمور.

يدفعهن حب المغامرة إلى أن يكونن شخصيات متهورة في بعض الأحيان، وهو ما يؤدي بهن إلى خسارة بعض الأشياء المهمة في الحياة، كما أن قدرتهن على التكيف مع أي شيء تجعلهن متسرعات للغاية ويغيرن رأيهن في وقت قصير جدا، بالإضافة إلى أن تحليلهن للأمور بشكل كبير يجعلهن يتخذن قرارات متهورة تعود إلى أنهن لا يجدون الخيار المثالي بسرعة.

لا يحببن الالتزام بشيء معين، ويحببن الاطلاع على كل شيء لأنهن شخصيات فضولية ومتطفلة ويريدن ان يعلمن كل شيء، صاحبات شخصية مشتتة وفوضوية في كل شيء، لا يستطعن تنظيم أمورهن بالشكل الذي يضمن لهن إتمامها على أفضل وجه.