وكيل «زراعة الفيوم» يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي (صور)

قاد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، تنفيذ عدد من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، منع وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق بين جميع الأجهزة.

وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والمعنيه باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة،وأشار إلى أن حملات الإزالة مازالت مستمرة بشكل متواصل بجميع مراكز المحافظة لحين الانتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية المقرر تنفيذ الإزالة من عليها.

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بتنفيذ إزالة التعديات على مساحة قيراطين بنواحي المركز عدد 3 حالات منهم حالة تعد بناحية قرية ك النيل، بحضور المهندس سيد أحمد رئيس حماية الأراضي حماية الأراضي، والمهندس جمال عبد الحليم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز و مدينة سنورس بتنفيذ ازالة حالة تعد على الأراضي الزراعية ناحية مركز سنورس زمام جمعية فيدمين علي مساحة 1قيراط حوض التربة في حضور الوحدة المحلية والمهندس خالد فتحي رئيس قسم الحماية ووكيل الإدارة المهندس سيد عنتر والمهندس أحمد عزت رئيس الوحدة المحلية بفيديمين.

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد الحداد وكيل الإدارة بالتنسيق مع المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ إزالة عدد واحد حالة تعد بناحية فانوس على مساحة 100متر، وذلك بحضور الأستاذة شرين محمد رئيس الوحدة المحلية والمهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة والمهندس فرج محمد مدير جمعية فانوس.

وأيضا قامت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق بقيادة المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بتنفيذ إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بناحية العقيلى يوسف الصديق عبارة عن حفر أساسات وتشوينات، وذلك على مساحة قيراط بحضور المهندس عثمان علي مدير الحماية والمهندس حمدي عبد المولى مدير الجمعية والاستاذ حمدى عبد العال رئيس الوحدة بالمشرك قبلى ومعدات الوحدة المحلية بالتعاون مع جهاز شرطة الشواشنة.

وكيل زراعة الفيوم يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي

وكيل زراعة الفيوم يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي

وكيل زراعة الفيوم يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي