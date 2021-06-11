نائب: إنجازات السيسي غيرت وجه مصر ووفرت 7 ملايين فرصة عمل

قال النائب عرفه صالح، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما تحقق في مصر من إنجازات طيلة 7 سنوات شىء يدعو للاعجاب والفخر، داخليا وخارجيًا، موضحا ان مصر طوال 7 سنوات تحت قيادة الرئيس السيسي لم تهدأ عن العمل المتواصل بتوجيهات مباشرة في كل المجالات.

واشار صالح خلال تصريحات له اليوم، إلى العديد من الإنجازات التي تحققت عبر وزارة التنمية المحلية، حيث تم تنفيذ نحو 6.5 مليون مشروع طيلة ال7 سنوات الماضية، وتدخل لإقامة مشروعات بنية أساسية وخدمات عامة و تنمية اقتصادية بتكلفة وصلت، نحو 225 مليار جنيه، استفاد منها 38 مليون مواطن، كما نجحت الوزارة في توفير نحو 7.3 مليون فرصة عمل للشباب.

كما أضاف عضو لجنة الإسكان ان هناك مبالغ ضخمة، تم انفاقها في مجال الطرق، وفقا لأعمال وزارة التنمية المحلية فقط، حيث تم انفاق نحو50 مليار جنيه، لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة، بالاضافة الى رصف ورفع كفاءة نحو7200 مشروع بطول 35 ألف كيلو متر، و80 كوبرى مشاة، و35 كوبرى سيارات، ومليارات أخرى تم انفاقها على النظافة العامة، ومنظومة المخلفات الجديدة وتغطية المجاري المائية بالقرى والمدن.

وشدد النائب أن انجازات الرئيس السيسي غيرت وجه مصر ووضعت البلد على عتبة التقدم.

وكانت وزارة التنمية المحلية، شهدت خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 إنجازات متنوعة فى عدد من المجالات والملفات التى تهم المواطن المصرى بمختلف محافظات الجمهورية، تهدف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة.

وذكرت الوزارة فى بيان لها، أنها والجهات التابعة لها أنجزت العديد من المشروعات، حيث تم تنفيذ 6.5 مليون مشروع وتدخل لإقامة مشروعات بنية أساسية وخدمات عامة و تنمية اقتصادية بتكلفة قدرها 225 مليار جنيه استفاد منها 38 مليون مواطن وفرت 7.3 مليون فرصة عمل، تولت الوزارة متابعة جهود المحافظات فيما يخص استرداد حق الشعب والأجيال القادمة فى الحفاظ على أملاك وأراضى الدولة وإزالة كافة التعديات التى تمت خلال السنوات الماضية خاصة بعد عام 2011 وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم على المخالفين ، كما سعت الوزارة بكل قوة إلى حل المشاكل المزمنة بالمحليات وخاصة التعامل بحسم مع المقصرين فى أداء عملهم ومواجهة الفساد بكافة أشكاله وصورة ، كما سعت الوزارة أيضاً إلى العمل على توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة للقضاء على البطالة ورعاية الفئات الأكثر فقراً والأولى بالرعاية بقرى ونجوع مصر ، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو فى الأكاديمية الوطنية للتدريب أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج ، بما يصب فى تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثانى من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق طموحات المواطنين.