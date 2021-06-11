لقاء ودى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى شرم الشيخ

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر.

ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، صورا للقاء وعلق قائلا: «لقاء الأشقاء اليوم في شرم الشيخ بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية».

ونشر المصور الفوتوغرافي السعودي بندر الجلعود صورة للقاء عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلق قائلا: ”لقاء أخوي في شرم الشيخ يجمع سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي“.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم السيد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والسيد فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الإفريقية.