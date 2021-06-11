تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداولت أرصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة 25 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23840 طن تشمل : 11000 طن ملح صخرى و 1650 طن رمل و 1700 طن فوسفات و 5800 طن مولاس و 960 طن نترات و 2730 طن داى أمونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35743 طنا تشمل : 2681 طن خشب زان و 6624 طن ابلاكاش و 6890 طن ذرة و 4038 طن عدس و 2280 طن زيت طعام و 9000 طن فول صويا و 2604 طن خردة و 1626 طن قمح .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 742 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات (بسلة و بطاطس وبطاطا وفاصوليا وجزر و خضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل و زيتون و أرز وأعشاب و برسيم حجازى و كركدية وكمون وينسون و كتان و كراوية ) و ةفواكه (برتقال و عنب و فراولة) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية وليبيا وهولندا و بلجيكا و سلوفينيا و اسبانيا وأمريكا و كرواتيا و كوريا الجنوبية والهند و سنغافورة و الصين و اليونان وهونج كونج و المانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 155 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1941 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 120668 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38986 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاويه 40 قدما قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5099 شاحنة.